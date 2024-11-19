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今年感恩節出遊人數估創歷史新高 預計26日起交通大擁堵

洛杉磯訊
美國汽車協會、南加州汽車俱樂部及全國大型連鎖租車公司均表示，南加感恩節期間的出遊人數，將多於2023年。示意圖為洛杉磯國際機場。（記者楊青╱攝影）
美國汽車協會、南加州汽車俱樂部及全國大型連鎖租車公司均表示，南加感恩節期間的出遊人數，將多於2023年。示意圖為洛杉磯國際機場。（記者楊青╱攝影）

美國汽車協會（AAA）、南加汽車俱樂部及全國大型連鎖租車公司18日均表示，今年感恩節出門旅行人數，預計將創歷史新高，其中南加州出遊人數將比創紀錄的2023年，再增加近三個百分點。

AAA 18日預測，今年感恩節假期將從26日開始，一直持續到12月2日。預計感恩節長周末期間，全國將有7990萬旅行者出行50英里或更遠，預計旅行者人數將比2023年增加170萬人。

南加汽車俱樂部發言人Anlleyn Venegas表示，南加地區預計將有659萬居民出遊，旅行距離在50英里或以上，比去年創紀錄的旅行者人數增加2.8%，比2019年疫情前的感恩節高出3.5%。

感恩節是年底三大節日中旅行最忙節日，汽車協會旅行部發言人Stacy Barber表示，今年預計無論是自駕，還是飛行或郵輪，所有方式的旅行都將創下新紀錄，其中大多數民眾選擇開車出遊，預計有7170萬人，超過疫情前水平。

大型連鎖租車公司Hertz表示，從目前預測數字看，洛杉磯、拉斯維加斯、亞特蘭大、邁阿密、夏威夷和鳳凰城，都是今年感恩節期間租車最為繁忙的城市，顯示人們在寒冷的感恩節期間，喜歡前往天氣更溫暖地方。

今年感恩節航空旅行也將創紀錄，預計有584萬人次乘坐國內航班出遊，比去年成長2%，國際航班量也增加23%。還有近230萬人將乘坐其他交通工具出行，包括公共汽車、郵輪、火車，比去年增加9%。

南加及其附近最受歡迎的旅遊目的地，包括聖地牙哥、拉斯維加斯、中央海岸（Central Coast）、大峽谷、迪士尼樂園、加州國家公園等，目前南加平均汽油價格降低到每加侖4.5美元左右，是2020年以來最低，因此駕車出遊，再次成為人們最愛。墨西哥則是南加人最歡迎的郵輪目的地，夏威夷是最受歡迎的航空目的地。

根據交通分析公司INRIX預測，26日下午1時至晚7時，將是南加駕車出游繁忙時段，路上旅行時間平均增加38%。南加交通擁堵最嚴重，將發生在27日晚，尤其是洛杉磯和貝克斯菲（Bakersfield）間的5號公路北行線，預計旅行時間將比平常多一倍以上，原來兩個小時的車程，將增加到四小時左右。

其他受到影響較為嚴重的線路還包括10號公路洛杉磯至河濱縣，聖地牙哥縣的15號公路。感恩節前的周二（26日）和周三（27日）下午，所有高速路均可能出現嚴重擁堵，駕駛人應預留更多出行時間。

南加 租車 洛杉磯

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