紅娘牽線防交友騙局 律師監督一對一參與

南加華人資深紅娘暢小平，從事搭鵲橋超過40年。（受訪者提供）

南加州 資深華裔紅娘暢小平從事介紹單身男女交友40多年，她說，從最初經營的咖啡 廳舉辦小型交友卡拉OK，到組織上百人大型交友派對，被主流媒體多次報導。為避免出現交友騙局，尤其在男女「一對一」見面前，要滿足律師列出的一些報名規範條件，從而保護成員的權益。

暢小平年逾七旬，但仍在為獨身男女交友牽線搭橋忙碌。她說，40年前她移民美國後，最初在南加 州布班克市經營一家咖啡廳。由於她在台灣時也喜歡為獨身男女搭鵲橋，所以在經營咖啡廳時，看到一些單身男女顧客，為他們交友做起紅娘。她說，從成功介紹一對男女交友開始愈來愈多。由於咖啡廳所在位置靠近好萊塢的一些著名電影公司，有不少單身男女到咖啡廳就餐、喝咖啡聊天。隨著介紹交友成功率多起來，她也在為亞裔及其他族裔男女交友方面被大家熟知。

暢小平表示，參與單身男女派對人數逐漸增多，與參與者互相告知以及多家主流電視台報導有很大關係。由於當時華人從事這項活動很鮮見，所以引起了媒體注意，通過報導參與者愈加踴躍。她還通過舉辦交友活動，成就了一位洛杉磯時報記者的婚姻，甚至他的小姨子，後來也嫁給了他的弟弟。這位記者寫了一篇採訪報導在洛杉磯時報發表，由此她舉辦的獨身男女派對名聲鵲起。

後來，她就賣掉了經營十餘年的咖啡廳，專門從事紅娘搭鵲橋業務，並將活動地點轉移到華人眾多的阿罕布拉市的Almansor Court定期舉辦。她目前還在拉斯維加斯定期舉辦單身男女交友派對並持續多年。

暢小平說，多年舉辦單身男女交友活動，還沒有發生過在活動中騙財騙色的事情。一方面成員都是比較傳統、守規矩的男女，而且大家都是熟齡，有經歷有辨別能力。不過，在安排「一對一」見面時，要特別注意了。如果感覺其中一些人不靠譜，就首先被排除了。同時還要參與者在報名表上簽字，這個表格由律師過目，其中要參與者滿足一些條件，違者要負法律責任的。參與者若認為自己符合條件就會簽名。但有個別因為有顧慮或其他想法，就不敢簽名，這也盡量避免了意外事件發生。

她還表示，疫情前是每周舉辦一次交友派對活動，現在是每個月舉辦一次。每次活動參與者都在百人左右，還有一位老外是派對贊助者，為每位女士參與者免去參加派對費用。暢小平最後說，她年逾七旬，現在不想做得那麼累了。但仍有人建議她每兩周舉辦一次，參與者大有人在。