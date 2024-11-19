我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何一再復胖？研究：脂肪細胞有記性 瘦了會想肥回去

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

資深紅娘分享 熟齡華人男女婚戀 觀念大不同

記者啟鉻╱洛杉磯報導
參與相親男女合影。（暢小平提供）
參與相親男女合影。（暢小平提供）

南加州是美國主要的移民社區之一，不同移民背景及年齡段的單身男女婚戀觀念也呈多元化，在傳統價值觀和現代潮流的相互影響下，華人社區也更多地展示出男女尋找伴侶的觀念和心態。資深紅娘暢小平（Cindy）說，年逾九旬長者也在尋找伴侶，條件是不要太年輕；而華女則認為洋人男子更貼心，不介意女方有子女；但經濟基礎和健康身體是相親時普遍重視的。

暢小平是「Cindy's暢小平中美單身婚姻介紹中心」業者。她說，來尋找伴侶的既有年輕人，也有90多歲的華男。這位長者學歷很高，退休前是藥劑師，經濟條件優渥，子女都已經成家，一個人獨居感覺很寂寞，希望找一位能夠談得來，學歷相近的女伴。他要求對方年齡小於自己十歲以內，不能太年輕。

暢小平補充說，實際上，20多年前，這位來自台灣的長者就曾經徵婚，當時找到河南來的太太年齡比他小20幾歲，一起生活了多年後，因為雙方觀念與飲食習慣差異愈來愈大，一年前離婚了。第三次尋找另一半，深感女方太年輕易有代溝，就特別要求對方年齡與自己接近些，這樣比較好溝通交流，另外女方不能有子女一起住。這位長者身體健康，平時喜歡園藝、健身，有時還到Casino試試手氣。

暢小平說，多年觀察，來尋找伴侶的男女，無論是離婚還是另一半過世的，多數是希望與新伴侶年齡差距在十歲以內，這樣可以談得來。九旬長者當然是少數，不同族裔的中青年男女居多，其中華人占約一半左右。洋人男子來找華人女性，並不在意對方年齡，及是否有子女。由於彼此飲食習慣不同，可以各吃各的，偶爾可以一起吃同樣飲食。這些條件很吸引華人女性，尤其那些帶有小孩的獨身女子，認為嫁給洋人自己更會得到尊重，此外，華人女性也很在意對方是否健康及有住房，如果身體不好，不如不找。

她說，華人男性不同，他們比較在意對方年齡、再婚或是否有孩子，有的很介意身材氣質學歷等。暢小平認為，這是與華人傳統文化有關。有的華男甚至說，女友年輕且充滿朝氣，感覺自己也有活力。

暢小平表示，華洋結合愈來愈多，也顯示不同族裔背景、跨文化婚姻增長。她說，一位有子女的年屆五旬華女與逾六旬洋人男子相親成功，結婚多年後。先生患癌過世。過世前，先生將太太與前夫的子女大學所有費用全部付清，這位太太非常感動。

現在不少80後、90後的華裔男女都來徵婚，絕大多數都是父母或親屬陪伴，但也明顯感到這些年輕人似乎對婚姻大事並不太急，而他們的家長或親友卻很上心。從年輕人擇偶觀念看，男方並不在意對方是否離過婚，但不接受對方有孩子。而年輕女性很介意對方是否離過婚。但雙方經濟狀況、身體健康，都是彼此關心的。

暢小平認為，華人社區適齡青年男女多數來尋找結婚伴侶的，而年齡在60歲或70歲以上的獨身長者主要還是因為孤獨寂寞，希望找個可以彼此照顧交流的老伴，是否結婚並不太重要。

資深紅娘暢小平（左二）與相親人士合影。（暢小平提供）
資深紅娘暢小平（左二）與相親人士合影。（暢小平提供）
參與男女交友派對。（暢小平提供）
參與男女交友派對。（暢小平提供）
男女交友舞會。（暢小平提供）
男女交友舞會。（暢小平提供）

華人 華女 華男

上一則

紅娘牽線防交友騙局 律師監督一對一參與

下一則

錯過轉機航班 夏威夷女在洛城神秘失蹤、手機發奇怪短信

延伸閱讀

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢
日本首家棺材咖啡館 120年殯葬業操刀 預約做1事

日本首家棺材咖啡館 120年殯葬業操刀 預約做1事
有話要說？上海路面大大的「操」字成年輕人打卡點

有話要說？上海路面大大的「操」字成年輕人打卡點
「台灣人天安門比V被留置3天」羅文嘉籲非必要避免進入

「台灣人天安門比V被留置3天」羅文嘉籲非必要避免進入
暢小平婚姻介紹中心 23日感恩節單身舞會

暢小平婚姻介紹中心 23日感恩節單身舞會
日本生育女性減少 政策錯誤？「男性想結婚結不了」

日本生育女性減少 政策錯誤？「男性想結婚結不了」

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢