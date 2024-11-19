資深紅娘分享 熟齡華人男女婚戀 觀念大不同

參與相親男女合影。（暢小平提供）

南加州是美國主要的移民社區之一，不同移民背景及年齡段的單身男女婚戀觀念也呈多元化，在傳統價值觀和現代潮流的相互影響下，華人 社區也更多地展示出男女尋找伴侶的觀念和心態。資深紅娘暢小平（Cindy）說，年逾九旬長者也在尋找伴侶，條件是不要太年輕；而華女 則認為洋人男子更貼心，不介意女方有子女；但經濟基礎和健康身體是相親時普遍重視的。

暢小平是「Cindy's暢小平中美單身婚姻介紹中心」業者。她說，來尋找伴侶的既有年輕人，也有90多歲的華男 。這位長者學歷很高，退休前是藥劑師，經濟條件優渥，子女都已經成家，一個人獨居感覺很寂寞，希望找一位能夠談得來，學歷相近的女伴。他要求對方年齡小於自己十歲以內，不能太年輕。

暢小平補充說，實際上，20多年前，這位來自台灣的長者就曾經徵婚，當時找到河南來的太太年齡比他小20幾歲，一起生活了多年後，因為雙方觀念與飲食習慣差異愈來愈大，一年前離婚了。第三次尋找另一半，深感女方太年輕易有代溝，就特別要求對方年齡與自己接近些，這樣比較好溝通交流，另外女方不能有子女一起住。這位長者身體健康，平時喜歡園藝、健身，有時還到Casino試試手氣。

暢小平說，多年觀察，來尋找伴侶的男女，無論是離婚還是另一半過世的，多數是希望與新伴侶年齡差距在十歲以內，這樣可以談得來。九旬長者當然是少數，不同族裔的中青年男女居多，其中華人占約一半左右。洋人男子來找華人女性，並不在意對方年齡，及是否有子女。由於彼此飲食習慣不同，可以各吃各的，偶爾可以一起吃同樣飲食。這些條件很吸引華人女性，尤其那些帶有小孩的獨身女子，認為嫁給洋人自己更會得到尊重，此外，華人女性也很在意對方是否健康及有住房，如果身體不好，不如不找。

她說，華人男性不同，他們比較在意對方年齡、再婚或是否有孩子，有的很介意身材氣質學歷等。暢小平認為，這是與華人傳統文化有關。有的華男甚至說，女友年輕且充滿朝氣，感覺自己也有活力。

暢小平表示，華洋結合愈來愈多，也顯示不同族裔背景、跨文化婚姻增長。她說，一位有子女的年屆五旬華女與逾六旬洋人男子相親成功，結婚多年後。先生患癌過世。過世前，先生將太太與前夫的子女大學所有費用全部付清，這位太太非常感動。

現在不少80後、90後的華裔男女都來徵婚，絕大多數都是父母或親屬陪伴，但也明顯感到這些年輕人似乎對婚姻大事並不太急，而他們的家長或親友卻很上心。從年輕人擇偶觀念看，男方並不在意對方是否離過婚，但不接受對方有孩子。而年輕女性很介意對方是否離過婚。但雙方經濟狀況、身體健康，都是彼此關心的。