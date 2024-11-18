我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

全美中小學十強 河濱縣Stem Academy高中登榜

洛杉磯訊
河濱縣Riverside Stem Academy在2025全國最佳高中排行榜中名列全國第十，加州第一。（Riverside Stem Academy）
河濱縣Riverside Stem Academy在2025全國最佳高中排行榜中名列全國第十，加州第一。（Riverside Stem Academy）

聯邦教育部最新公布2025全美公立小學、中學和高中排名，加州入選的前十所優秀小學中，聖地牙哥縣兩校榜上有名，洛杉磯縣掛零；加州高中前十強中，南加六高中上榜，其中河濱縣一校擠入全國綜合實力最佳高中前十名，也是加州唯一進入全國十强的高中。

「美國新聞與世界報導」17日根據教育部對全國7萬9622所小學公開數據，對2025年全美最佳公立小學進行了排名。加州公立小學前十佳分別為：William Faria小學（Cupertino），Murdock-Portal小學（聖荷西），North Star Academy（紅木市），Millikin小學（ Santa Clara），White Oaks小學（ San Carlos），Argonaut小學（ Saratoga），Yu Ming Charter（Oakland），Ocean Air（聖地牙哥），Bullis Charter（ Los Altos），Solana Ranch小學（聖地牙哥）。

「美國新聞與世界報導」每年對K-12學校排行，但每年標準或有不同。今年其評比來自聯邦教育部對全國10萬5093 所幼兒園、小學、初中和高中的數據，期望為家長在幫助孩子尋找學校時在學生多樣性、教師、輔導員、考試成績和學區支出等方面獲得參考。

2025全美公立高中排名周末也同時出爐，最佳高中排名在全美50州和哥倫比亞特區近2萬5000所公立高中數據上產生，今年排行的主要指標包括高中畢業前學生至少13門規定課程（包括三年英語，兩年數學和兩年科學）的完成率，英語和數學及科學測試成績等。其中加州最佳高中前十強中，南加州河濱縣的一所高中擠入全美前十名。

加州十所最佳高中及全國排名分別為：Riverside Stem Academy（河濱學區），加州第一，全國第十；惠提尼高中（喜瑞都ABC學區），加州第二，全國11；Science Academy Stem Magnet（北好萊塢，洛杉磯聯合學區），加州第三，全國12；Oxford Academy（Cypress，安那罕學區），加州第四，全國22；California Academy of Mathematics and Science（Carson，長堤學區）加州第五，全國39；Harbor Teacher Preparation Academy（Wilmington，洛杉磯學區），加州第六，全國47；Lowell High School（舊金山學區），加州第七，全國74；Pacific Collegiate Charter（Santa Cruz）, 加州第八，全國78；Lynbrook High School（聖荷西），加州第九，全國82；Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy（Gilroy），加州第十，全國86。

加州2025最佳公立中學排名17日同時放榜，加州最佳公立中學前十名分別為：惠提尼高中中學部（喜瑞都ABC學區），名列第一；Oxford Academy（Cypress，安那罕學區），列第二；Elkhorn中學（Stockton），列第三；Science Academy Stem Magnet（北好萊塢，洛杉磯學區），第四；Petaluma Accelerated Charter（Petaluma），第五；Bullis Charter（Los Altos），第六；North Star Academy（紅木市），第七；Joaquin Miller Middle（聖荷西），第八；William Hopkins Junior High（Fremont），第九；John F. Kennedy 中學（Cupertino），列第十。

加州 學區 洛杉磯

上一則

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

下一則

華女經營4家水療店涉性交易 生意遍布南加多地

延伸閱讀

杭廷頓灘查選民身分 橙縣高院力挺

杭廷頓灘查選民身分 橙縣高院力挺
金恩市 列加州國家公園附近最可愛小鎮

金恩市 列加州國家公園附近最可愛小鎮
世報銀髮樂齡展／申請加州全保 不影響移民身分調整

世報銀髮樂齡展／申請加州全保 不影響移民身分調整
全美首例新變種猴痘加州現蹤 患者曾前往疫區東非旅行

全美首例新變種猴痘加州現蹤 患者曾前往疫區東非旅行
銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整

銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整
年減近13萬 加州出走潮趨緩 寫全美最大降幅

年減近13萬 加州出走潮趨緩 寫全美最大降幅

熱門新聞

華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
Amazon的自助退貨機。（Amazon網站）

為何零售業敢推「退錢免退貨」 消費者要小心業者這招

2024-11-10 19:30

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地