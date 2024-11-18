全美中小學十強 河濱縣Stem Academy高中登榜

河濱縣Riverside Stem Academy在2025全國最佳高中排行榜中名列全國第十，加州第一。（Riverside Stem Academy）

聯邦教育部最新公布2025全美公立小學、中學和高中排名，加州 入選的前十所優秀小學中，聖地牙哥縣兩校榜上有名，洛杉磯 縣掛零；加州高中前十強中，南加六高中上榜，其中河濱縣一校擠入全國綜合實力最佳高中前十名，也是加州唯一進入全國十强的高中。

「美國新聞與世界報導」17日根據教育部對全國7萬9622所小學公開數據，對2025年全美最佳公立小學進行了排名。加州公立小學前十佳分別為：William Faria小學（Cupertino），Murdock-Portal小學（聖荷西），North Star Academy（紅木市），Millikin小學（ Santa Clara），White Oaks小學（ San Carlos），Argonaut小學（ Saratoga），Yu Ming Charter（Oakland），Ocean Air（聖地牙哥），Bullis Charter（ Los Altos），Solana Ranch小學（聖地牙哥）。

「美國新聞與世界報導」每年對K-12學校排行，但每年標準或有不同。今年其評比來自聯邦教育部對全國10萬5093 所幼兒園、小學、初中和高中的數據，期望為家長在幫助孩子尋找學校時在學生多樣性、教師、輔導員、考試成績和學區 支出等方面獲得參考。

2025全美公立高中排名周末也同時出爐，最佳高中排名在全美50州和哥倫比亞特區近2萬5000所公立高中數據上產生，今年排行的主要指標包括高中畢業前學生至少13門規定課程（包括三年英語，兩年數學和兩年科學）的完成率，英語和數學及科學測試成績等。其中加州最佳高中前十強中，南加州河濱縣的一所高中擠入全美前十名。

加州十所最佳高中及全國排名分別為：Riverside Stem Academy（河濱學區），加州第一，全國第十；惠提尼高中（喜瑞都ABC學區），加州第二，全國11；Science Academy Stem Magnet（北好萊塢，洛杉磯聯合學區），加州第三，全國12；Oxford Academy（Cypress，安那罕學區），加州第四，全國22；California Academy of Mathematics and Science（Carson，長堤學區）加州第五，全國39；Harbor Teacher Preparation Academy（Wilmington，洛杉磯學區），加州第六，全國47；Lowell High School（舊金山學區），加州第七，全國74；Pacific Collegiate Charter（Santa Cruz）, 加州第八，全國78；Lynbrook High School（聖荷西），加州第九，全國82；Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy（Gilroy），加州第十，全國86。

加州2025最佳公立中學排名17日同時放榜，加州最佳公立中學前十名分別為：惠提尼高中中學部（喜瑞都ABC學區），名列第一；Oxford Academy（Cypress，安那罕學區），列第二；Elkhorn中學（Stockton），列第三；Science Academy Stem Magnet（北好萊塢，洛杉磯學區），第四；Petaluma Accelerated Charter（Petaluma），第五；Bullis Charter（Los Altos），第六；North Star Academy（紅木市），第七；Joaquin Miller Middle（聖荷西），第八；William Hopkins Junior High（Fremont），第九；John F. Kennedy 中學（Cupertino），列第十。