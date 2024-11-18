華女經營4家水療店涉性交易 生意遍布南加多地

范杜拉縣四家水療中心業主Amanda Ruifen Xia因涉嫌商業性交易被捕。 （截圖取自谷歌地圖）

在一項執法行動中，范杜拉縣（Ventura）四家水療中心的業主夏瑞芬（音譯，Amanda Ruifen Xia）因涉嫌商業性交易於近日被捕。

據范杜拉縣警察局長辦公室消息，該案由縣警局特別犯罪小組（Special Crimes Unit）的偵探發起調查，經過數月深入探查，於11月13日執行搜查令並逮捕了夏瑞芬。負責此案的偵探姜楠（音譯，Nan Jiang）在新聞稿中表示，夏瑞芬被控涉及拉皮條（pimping）、拉客（pandering）以及洗錢（money laundering）等多項刑事罪名。

姜楠表示，該調查從2024年年初開始進行，針對位於千橡市（Thousand Oaks）North Rancho路100號街區的天鵝水療中心（Swan Spa）。該場所被懷疑以正規皮膚護理為幌子，實則從事商業性交易活動。調查期間，警方發現該地點持續進行非法性交易，並確認業主夏瑞芬從員工提供的性交易服務中獲得經濟利益。

調查顯示，夏瑞芬還擁有並經營另外三家涉嫌類似非法活動的場所，分別位於千橡市及橙縣 森林湖市（Lake Forest）。這些場所包括天鵝水療中心、星辰水療中心（Star Spa）、維多利亞水療中心（Victoria Spa）及四季水療中心（Four Seasons Spa），均被警方確定為進行商業性交易的妓院。偵探們成功識別多名涉嫌在上述地點購買性交易服務的男性顧客，並最終獲取充分證據逮捕夏瑞芬。

11月13日，范杜拉縣警局聯合縣檢察官辦公室及聯邦調查局（FBI ）展開執法行動，在多個地點執行搜查令，包括上述四家水療中心以及夏瑞芬的私人住所。最終，夏瑞芬被捕並被送往范杜拉縣警局預審拘留中心，保釋金為10萬美元。

范杜拉縣警局感謝公眾提供線索，並強調社區合作對打擊犯罪的重要性。警方鼓勵居民加入共同打擊犯罪的行列，並建議通過Twitter（@VENTURASHERIFF）、Facebook、Instagram（@VCSHERIFF）以及Nixle訂閱當地執法及公共安全警報。