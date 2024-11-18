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南加內陸帝國芳塔那市 1天2次小規模地震

聖伯納汀諾訊
地震區域示意圖。（KTLA截圖）
地震區域示意圖。（KTLA截圖）

據美國地質調查局（USGS）報告，16日（周六）在南加州內陸帝國芳塔那市（Fontana）附近發生兩次規模3.0以上地震。截至目前沒有人員受傷和房屋損壞報告。

據悉，第一次地震規模為3.5 ，於16日下午2時17分左右發生，震央位於芳塔那西北方約4.5哩處，震源深度約1.5哩。 六個小時後，另一場規模3.4的地震於8時17分左右發生，震央位於芳塔那北偏西北約3.7哩處，震源深度超過二哩。 根據民眾向USGS 的互聯網震感強度地圖（Internet Intensity Map）匯報，兩次地震震感範圍北至聖塔克拉利塔（Santa Clarita），南至坦密庫拉（Temecula）。

距離芳塔那市不遠的庫卡蒙卡牧場市（Rancho Cucamonga）消防局在社群媒體上提醒，民眾應隨時準備應對任何緊急情況。

據悉，南加州地震網（Southern California Seismic Network）由加州理工學院（Caltech）與 USGS 共同運營，將這兩起地震描述為「輕微」，且沒有任何損害報告。

地震 加州 南加

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