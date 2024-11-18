爾灣警局提供中文翻譯 擬增聘華裔警員

橙縣爾灣市警局日前舉辦「警民面對面」治安論壇現場。（參與者提供）

橙縣爾灣 市警局日前舉辦「警民面對面」治安論壇。局長肯特（ Michael Kent）強調，為提升對華裔 社區的服務，警方除了在受理報案時提供即時中文翻譯服務，還計畫增聘華裔警員，並鼓勵有意願投入維護社區治安的華裔居民加入警隊。有意者可前往市警局官網申請。

論壇由南海岸中華文化中心與爾灣市警局聯合舉辦，於16日上午在南海岸中華文化中心戶外劇場開始。活動吸引眾多社區代表與居民參與。警方還在活動現場展示全美執法部門首輛改裝版Tesla Cybertruck警車，吸引許多家長和小朋友駐足圍觀。

現場展示爾灣市警局特斯拉電動皮卡改裝警車。（參與者提供）

受邀出席的爾灣市副市長阿格蘭（Larry Agran）表示，當地華裔居民占比逐年增加，市府與警方確保華裔社區居民的安全責無旁貸。他感謝這次論壇為華裔社區提供一個與警方直接對話的機會，進一步加強市府與華裔居民之間信任。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭在活動中表示，社區治安一直是華裔居民的首要關切。自2014年起，南海岸中華文化中心便與市警局密切合作，從最初的「Tea with Chief」到2024年的「Community Safety Town Hall」，雙方攜手關注社區安全，至今已持續超過10年。她希望透過這次論壇進一步強化警民合作，共同應對社區治安問題。

肯特在論壇中向參與者介紹市警局各部門的職責及執法重點，並根據統計數據和影片說明爾灣治安現況。此外，針對社區提前蒐集的問題，例如電動自行車騎士危險駕駛、郵件包裹被竊，以及入室盜竊等案件，警方也逐一作出回應，提出如加強取締、建議設置門外監控設備，並提醒民眾勿將住戶鑰匙或遙控器留在車內等防範措施。