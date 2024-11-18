南加國際短劇節 彰顯影視業新興潛力

好萊塢紀錄片協會創始會長Harrison Angel（左四）和編劇Kurt Paul MacCarley（左六）等電影節人士出席活動。（記者張宏／攝影）

爾灣加大 和國際短劇協會舉辦的第一屆國際短劇節日前在爾灣加大(UC Irvine)校園舉行，匯聚百餘名影視行業領導者和創新者，借助論壇和頒獎典禮的形式為短劇創作與在美國的傳播助力。

國際短劇協會和國際文化交流協會聯席會長王輝表示，通過論壇和短劇節來提升短劇在全球影視行業的地位，引起主流重視。觀眾希望在有限時間內體驗完整的故事情節，而豎屏短劇在短時間內將複雜的情感、矛盾衝突和劇情呈現給觀眾，滿足其需求。其次短劇也為創作者提供新的創作空間。豎屏短劇製作成本低、創作周期短，創作者可自由探索各種題材和敘事風格，希望更多主流業者加入提升品質。

活動發起人之一的李冀（左）和張曼君及Richard L. Anderson夫婦合影。（記者張宏／攝影） 短劇上市第一股Flex TV的首席戰略執行官賈松濤。（記者張宏／攝影） 洛杉磯中領館文化參贊王太鈺（左三）出席短劇節。（記者張宏／攝影） 短劇「兩山戀」代表（左）領獎。（記者張宏／攝影） 女演員Sarah Moliski進短劇圈一年已拍攝20多部。（記者張宏／攝影） 短劇男主角偏好身材高大的白人男演員。（記者張宏／攝影）

被稱為短劇上市第一股Flex TV的首席戰略執行官賈松濤表示，他們是專注出海短劇的美股上市公司，短劇有很大潛力，2023年整個行業在中國是50億美金的市場規模，已比中國國產電影規模大。從今年9月開始，美洲市場的規模在3000萬美元，這還是市場第一步。

對於短劇是金融產品的說法，他表示，傳統電影行業投資 金額巨大，且製作周期數月甚至幾年，如把傳統電影細分成數個短時段電影，成本只是傳統電影的幾個百分比，且製作周期縮短到三周的拍攝和製作，不僅風險降低，且孵化更多電影項目。

美國短劇未來會改變使用中國劇本翻譯成英文的現有模式，Dreame Short COO兼聯合創始人劉智表示，他們今年1月才開始做短劇，現在已拍攝60部短劇，1月到8月的營收已破1000萬美元，投入和收益持平。他們本身是網文平台，匯集大量英文網文，所以進入短劇領域也是順理成章。今年他們以試水為主，未來會發揮其強大網文版權庫的優勢，像他們英文網文版權超過70萬部，然後還有西語等其他語言。

短劇也為年輕影視業者提供機會。2022年底畢業於南加大 電影專業的李安迪說，她想做導演，但是好萊塢不會給她這樣的新人機會，短劇是她的導演技能訓練營，能快速累積經驗。她從今年3月開始拍短劇，現在已拍攝六部短劇。短劇節奏快，需要導演反應靈活，克服不確定性，還要善於和演員及工作人員溝通，她目前最大的一個劇組有40多人。