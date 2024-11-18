看好短劇未來 爾灣加大華人女教授開課

爾灣加大（UCI）人文學院電影與媒體系教授Catherine劉為短劇開課且看好短劇未來，她認為短劇為藍領階層提供短暫的逃離和白日夢。（Catherine劉提供）

UCI華人 女教授為短劇開課且看好短劇未來，她認為短劇為藍領階層提供短暫的逃離和白日夢。爾灣加大 （UCI）人文學院電影與媒體系教授Catherine劉最近開設短劇專門課程，她表示，短劇目前品質相對粗糙，但未來不容忽視，尤其沒有好萊塢的壁壘門檻，反而更容易吸引天才年輕人進入短劇界。她認為短劇無論是作為社會心裡現象還是娛樂新興載體都有研究意義，它是藍領一分鐘的逃離和白日美夢。

Catherine劉日前聯合發起第一屆國際短劇研討會和國際短劇藝術節，同業探討短劇新興媒體形式的起源、發展和未來。她說，全球電影票房收入下降，而短劇串流平台的收入在快速成長，甚至超過傳統電影票房引發她的興趣。

她表示，爾灣加大在中國有網紅大學的稱呼，但學校的教授和主管對此全然不知，因此她最初研究方向是關於網紅，但之後她從和南加的華人電影人多次交流中了解到短劇在中國蓬勃發展，因為她的專業是研究華語電影，且系裡有20%的國際學生來自中國，因此她覺得短劇是很好的方向，同時UCI作為公立學校，也需要像洛杉磯加大 那樣有自己獨特的娛樂專業強項。影視行業發展太快，從以往電影公司轉向Netflix流媒體平台，學生要如何面對這個行業新的發展？因此她認為有必要開設短劇相關的課程。

UCI教授Catherine劉（左一）日前聯合發起第一屆國際短劇研討會和國際短劇藝術節，圖為她為短劇業者頒獎。（記者張宏／攝影）

Catherine劉表示，目前短劇拍攝質量和流量數量雖不高，但是她覺得短劇很有吸引力，她尤其喜歡看保母題材。女保母和男主人在現實裡是員工和雇主的關係，但是在短劇裡他們可能因此發生一段浪漫的愛情。短劇目前主要受眾是藍領，數據統計，在中國，短劇的受眾不只是保母和外賣員，也有年輕白領的受眾，他們工作非常辛苦，每天996，休息娛樂的時間很少。他們需要在忙碌的工作中，短暫的逃離現實，在一分鐘短劇裡做一場白日夢。她對研究人們為什麼需要這樣的逃離很有興趣，短劇受眾在社會階層中屬於中下，但是在劇裡他們能通過愛情改變社會地位，一如灰姑娘的故事在女性群體裡總是歷久彌新。同時和長劇和電影相比，短劇能在一分鐘內就有三個反轉，這其實很難。

因此，Catherine劉今春在UCI增加一門短劇獨立研究課程，她說，因為是臨時開課的，目前只有八個學生，學生研究主題是深入探討短劇的現況與未來，她希望未來能納入正式課程。