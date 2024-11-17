世報銀髮樂齡展／SCAN健保 醫藥、家庭護理兼具

SCAN銷售代表伍可欣提到，SCAN Classic提供多項貼心服務。（記者啟鉻╱攝影）

SCAN健保 計畫提供年長者全面而個性化的醫療保健服務，尤其適合那些希望獲得更多醫療覆蓋和支援的 Medicare受益人。針對SCAN 2025年健保計畫，SCAN銷售代表伍可欣（Michelle Ng）提到SCAN Classic提供更貼心服務。

據了解，SCAN Health Plan（簡稱 SCAN）是加州 一家非營利性的Medicare Advantage健保計畫提供商，專門為年長者（65歲以上的Medicare受益人）設計綜合醫療保險 服務。成立於1977年，SCAN的全名為Senior Care Action Network，其使命是幫助年長者更健康、更獨立地生活。SCAN主要服務於加州、內華達州、亞利桑那州和德州的部分地區，專注於提供高品質的醫療保險計劃和針對年長者的個人化服務。

伍可欣說，不只是醫療和藥品，公司還提供家庭護理部分。比如剛出院的病人需要休養，公司可以安排人照顧，買菜做家務清潔衛生等。從40個小時到60個小時都是免費的。還有營養餐點送達至家庭，申請者只要打電話到公司客服部就可以了。

該公司還提供平安鐘服務，獨居客人用的較多。如果客人致電公司說自己是獨居就可以免費申請。非處方藥品（OTC）可以在CVS門店、線上或透過電話使用。其他更多詳細相關資訊，請諮詢保險專員Michelle NG，電話626-663-3966。