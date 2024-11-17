洛杉磯亞洲電影節台灣專場 4片角逐奧斯卡

亞洲國際電影節(AWFF)舉辦「台灣焦點」專場放映會。（記者張庭瑜╱攝影）

亞洲國際電影節(AWFF)15日在洛杉磯 縣庫爾富市（Culver City）舉辦「台灣焦點」(Focus on Taiwan)專場放映，展映四部具奧斯卡參賽資格的優秀作品，包括代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的「老狐狸」，以及三部短片「風流少女殺人事件」、「幽暗小徑的鬼」和「熱帶複眼」。四位導演齊聚洛城，與當地影人交流互動。

「老狐狸」導演蕭雅全在庫爾富劇院進行映後座談時表示，電影雖然描述1989年台灣全民瘋炒股的年代，講述劉冠廷、白潤音飾演的廖家父子遭遇狡猾騙徒的故事，但片中探討的人性議題具有普世共鳴，「這些情感並不是只存在於那個時空，此時此刻我們和片中角色一樣，都在面對許多選擇和決定。」他對於能代表台灣角逐奧斯卡感到光榮，希望藉此機會向更多具投票 權的電影人介紹。

今年獲得美國影藝學院學生奧斯卡獎 實驗類金獎的「風流少女殺人事件」，是洪瑋婷在舊金山州立大學的畢業作品。她透露，這部無對白的16mm影片，以楊德昌「牯嶺街少年殺人事件」為靈感，呈現1980年代台灣青少女的情慾解放故事。洪瑋婷表示，能用中文向觀眾介紹自己導演的作品感到開心，也期待透過影展認識更多電影人。

本次活動的四位導演依序為（由左至右）：蕭雅全、張徐展、洪瑋婷與王登鈺，他們分別代表各自的作品，向國際影展觀眾展現台灣電影的多元與創意。（記者張庭瑜╱攝影） 許多民眾特來觀賞台灣優秀的電影作品，支持台灣電影在國際舞台上的發展與表現。（記者張庭瑜╱攝影）

探討台灣白色恐怖歷史的動畫短片「幽暗小徑的鬼」由王登鈺執導。他表示，這部改編自詩作的動畫，透過調查員與受害者的互動，呈現歷史中的微光，「這些調查員最終也受到影響，雖然改變但沒有立即呈現，慢慢在心中發酵轉變。」

停格動畫「熱帶複眼」導演張徐展則分享，這部耗時三年完成的17分鐘作品，靈感來自印尼民間故事「鼠鹿過河」。他發現各國都有相似的故事脈絡，因此以蒼蠅的複眼視角，將多國民間故事融合成獨特的多重宇宙。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院簡德源主任指出，這四部作品展現台灣電影人在不同題材、媒材上的多元創意成就。不僅為台灣爭取了更多的國際關注，也讓觀眾看見了來自這片土地的多元創意與藝術力量。