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麥當勞亞美教育峰會 溫明娜主持 分享申請大學建議

記者張宏╱洛杉磯報導
麥當勞16日舉辦APA Next教育專題高峰會，邀請華人女演員溫明娜（左三）和Ramona楊（左二）擔任主持，和專家分享有關資訊。 (記者張宏/攝影)
麥當勞16日舉辦APA Next教育專題高峰會，邀請華人女演員溫明娜（左三）和Ramona楊（左二）擔任主持，和專家分享有關資訊。 (記者張宏/攝影)

麥當勞16日在洛杉磯Emerson學院舉辦亞裔美國人下一代（APA Next）教育高峰會，主題為「平等機會，成功無限」，邀請華人女演員溫明娜（Ming-Na Wen）擔任主持，專家學者分享有關大學申請、獲得獎學金和優先考慮心理健康的寶貴建議，現場座無虛席多數為亞太裔學生。

（影音來源：記者張宏）

參與者和溫明娜（右三）合影。（記者張宏/攝影）
參與者和溫明娜（右三）合影。（記者張宏/攝影）

隨著高中生升大學倒數計時開始，美國麥當勞宣布其三個最大的獎學金計畫，包括麥當勞 HACER® 國家獎學金、 Black & Positively Golden® 獎學金和APIA獎學金都開放申請。APIAS 獎學金申請時間為即日至明年1月15日，詳情造訪AAPanext.com。

麥當勞長期以來致力於打破亞太裔（AAPI）學生的教育障礙，其APIA Scholars，今年有95名學生獲得獎學金，總額超過250萬美元。

溫明娜和蕾蒙娜楊(Ramona Young) 主持「隱藏課程」和「教育的影響」兩個主題的小組討論。

溫明娜表示，她有一個朋友的孩子，平時成績和表現都很好，但是大學申請作文（Essay）寫的很無趣。

Signet教育的CEO Sheila Akbar表示，很多學生申請學校時比較茫然，不知道去哪裡獲得免費資源和相信誰，申請作文很重要，很多非營利教育機構可以幫助學生修改其申請作文，她的教育機構就有相關的研討會。

對於學生不知道申請什麼學校以及「間隔年」（gap year）的問題，Daisy Panhilason作為APIA獎學金受益者，她表示，要專注自己，不要和其他人比較 ，因為每個人背景不同。

她說，申請學校過程會遇到一些困難，不要害羞和害怕，求助可以幫助自己的人，同時要有耐心，過程比結果重要。大學是為需要它的人提供教育的地方，不是每個人必須上大學，「間隔年」也挺好的，很多人重返學校也獲得了成功，每個人都有自己的時間線。

同樣是APIA獎學金獲益者的Emily Truong鼓勵大家做不同嘗試，她在大學轉了三次專業，才發現自己喜歡的，嘗試會幫助自己發現真正有意義的。

在討論教育重要性環節，亞太裔平等聯盟副主任Norbert Tan表示，亞太裔群體窮富差異較大，亞裔獎學金佔比只有1% ，但亞裔人口在美國佔比近8%。對亞裔來說，教育很重要，能提升社會地位，獎學金也很重要。這樣亞裔才不會扎堆醫生律師，可以追求自己喜歡的專業。

作家Suzanne Park表示，她的女兒九年級，作為母親希望她有更多探索，不是必須學STEM專業，嘗試不同興趣愛好 ，這樣亞裔才可在不同領域綻放光彩和獲得認同。

亞裔 麥當勞 洛杉磯

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