南加瓦斯提5點節能建議 離家時溫控調低5至8度

南加瓦斯公司建議，外出時，暖氣調低5至8度。（南加瓦斯公司網頁）

南加 瓦斯公司（SoCalGas）近日公布冬季節能的5點建議，既能節省能源開銷，又能舒適地度過冬季：

・管理暖氣系統：暖氣是冬季能源開銷最大的來源，但是只要記得離開家或辦公室時，將溫控調低5至8度就能省下一筆費用。

・優化家電使用：例如烘乾機要定期檢查管路是否通暢，並每次使用前清潔濾網，避免過滿或過度烘乾，換購節能機型至少能省下20%的費用。

・衛浴設備更換：換購流量小的水龍頭或浴缸龍頭都能減省加熱瓦斯用量。

・檢查管路或封口是否漏水：管路或門窗縫隙可能導致費用增加10%至30%，定期檢查可以省下不必要的開銷。

・更換暖氣濾網：冬季每個月更換濾網或濾心，如果廠商另有規定則請依循。

南加瓦斯公司另外建議，最好定期將老舊家電更新，因為更換標示有「Energy Star」（能源之星）的家電可以省下不少開銷，例如新型乾衣機就能省下20%的耗能，具備Energy Star 標章的家電，使用期間最多能省下370美元。

有意換購者，可以到「SoCalGas Marketplace」選購，11月30日前，買特定商品還能折抵買價50%的南加瓦斯收費。符合的專案包括，「Home Energy Efficiency Rebate Program」、「Multifamily Energy Efficiency Rebate Program」與「Multifamily Vended Clothes Washer Rebate Program」。

另外，南加瓦斯公司除了更新網頁，還提供了許多方便的節能小幫手：

・「Ways to Save Tool」：「My Energy Profile」調查提供家戶耗能分析，以及客製化的節能秘方。

・「SoCalGas Text Notice」：加入的客戶在用量增加超過20%時會收到簡訊通知，在「socalgas.com/NotifyMe」加入後，2024年12月至2025年3月都能接到通知。

・「Energy Savings Assistance Program」：收入符合資格的客戶都可獲得免費的家戶節能改善服務，包括低流量淋浴頭、熱水器遮罩等等。

・「CARE」：加州 全體試用的扶助計畫，可以提供低收入 戶瓦斯帳單最高20%的優惠。