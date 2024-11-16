加州夫妻出門度蜜月 山火燒光家當

范杜拉縣新婚夫婦的家在Mountain山火中燒得精光。圖為資料照。（美聯社）

妻子Brittany Berret與先生Jaime Sifontes辦完婚禮後，開開心心地去中加蒙特瑞（Monterey）度蜜月，沒想到回程當天，卻收到家人通知，說他們的家已被Mountain山火 燒得精光，妻子說︰「這趟回家之路是我這輩子最漫長的旅程」。

開開心心的辦完婚禮後，兩人離開范杜拉縣卡馬里奧（Camarillo）的家去度蜜月，沒想到卻在回程路上接到父母的電話，先是說Mountain山火燒到山谷了， 妻子心想家裡位置還滿高，火勢很少越過118號州道。

沒想到再開了兩小時，父母看電視新聞說，家全部起火了，夫妻倆都非常難過，因為他們珍藏的東西、一切回憶都沒了。妻子說，他們原本計畫回到家後，懶懶地賴上一天，但這趟人生最長的返家之路，卻把他們帶回了已成灰燼的家。

兩人說，面對山火，他們什麼都不能做，只能回想家裡那些婚禮保存下來的婚戒、定情物，甚至結婚禮服，還有幫未來準備的一切東西。而且這房子是妻子家裡的房子，她的一生都住在這間屋子裡，失去它非常讓人痛心。

幸好的是，當他們的婚禮籌辦人知道後，已經幫他們設了GoFundme網頁，協助他們獲得重建經費。先生已經住在這間房裡五年了，對這間房子的掛念也非常深，就像自己家一樣，他也與妻子的家人相處愉快，對於未來只能說繼續向前了。