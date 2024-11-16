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陳智權「永恆的花園」 寶爾博物館展出

聖塔安那市訊
陳智權介紹其作品。（主辦方提供）
陳智權介紹其作品。（主辦方提供）

位於橙縣聖塔安那市（Santa Ana）的寶爾博物館（Bowers Museum）與洛杉磯台灣書院合作，將於11月16日推出台灣珠寶工藝家陳智權（Aka Chen）的鈦金藝術展《永恆的花園》（Eternal Garden）。該展覽將展出20組共100件精緻作品，展期持續至2025年4月13日，之後巡展至休士頓自然科學博物館。

寶爾博物館館長肖恩·奧哈羅博士（Dr. Sean O’Harrow）表示，陳智權專注於鈦金藝術與珠寶創作逾30年，是全球少數能以鈦金藝術作品舉辦個展的藝術家。此為陳智權首次於美國推出個展，以「賞園」、「格物」、「觀心」為三大主軸，展現以園林花鳥與昆蟲為題材的作品。其中，寬達8.8呎的十聯幅鈦金珠寶畫作《永恆的花園》氣勢磅礴，成為本展命名之作。

寶爾博物館首席研究員兼副館長焦天龍博士指出，陳智權的創作受佛教思想啟發，融合書法、花藝與茶道精神，以花鳥昆蟲及植物形象傳遞東方文化的幽靜美學。寶爾博物館華裔董事長施劉秀枝（Anne Shih）介紹道，陳智權的珠寶創作兼具藝術性與實用性，展品中的花卉、蝴蝶、蜻蜓等形象不僅宛如畫作，更能拆下作為胸針佩戴。此外，展覽更是結合台灣科技，同步運用友達光電（AUO）最新開發的擬真藝屏（High Fidelity Art Display），以超高解析技術精準還原作品的細節與質感，讓觀眾得以近距離感受工藝之美。

駐洛杉磯臺灣書院主任簡德源表示，鈦金因其高熔點和高硬度，不易用於藝術創作，但陳智權藉由當代工藝技術，將其化為輕盈靈動的植物與動物形象，展現台灣工藝的卓越技巧與創意。此前，陳智權的《木蘭》系列作品已於華府雙橡園亮相並驚艷觀眾，此次全系列展覽登陸加州，將帶給觀眾前所未有的藝術與最新科技結合的體驗。

寶爾博物館地址為2002 N Main St, Santa Ana, CA 92706。

陳智權作品之一。（由主辦方提供）
陳智權作品之一。（由主辦方提供）
陳智權作品局部。（主辦方提供）
陳智權作品局部。（主辦方提供）
左起依次為奧哈羅博士、陳智權、焦天龍。（主辦方提供）
左起依次為奧哈羅博士、陳智權、焦天龍。（主辦方提供）

博物館 洛杉磯 加州

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