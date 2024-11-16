大規模驅逐移民 難以真正執行

Jeremy Robbins。（截自會議）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）於15日舉行線上圓桌會議，邀請移民 議題專家深入探討邊境安全問題與移民限制政策可能帶來的影響。

美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association，AILA）政府事務高級主任Greg Chen指出，新政府的移民執法計畫將帶來三大方面的影響：恐懼與威嚇、合法性以及經濟影響。他強調，大規模遣返本質上在恐嚇移民社群，包括合法身分者也擔心因種族刻板印象而遭受盤查。雖然此計畫可能會在特定地區展現影響，但從執行層面來看，其規模無法真正實現。此外，新政府聲稱計畫動用國民兵執法，恐將違反移民法律與公民權利法。

美國移民委員會（American Immigration Council）執行長Jeremy Robbins表示，目前的拘留設施僅能容納五萬人，完全不足以應對大規模拘留需求。並且，移民法庭積案已超過百萬，平均需耗時五年才能完成庇護申請的裁定。若要一次性完成這些案件，需投入約3150億美元；即使以每年遣返百萬人的速度執行，也需耗費880億美元，凸顯實現大規模遣返的巨大挑戰與高昂成本。

與會者還談及大規模驅逐移民將對經濟造成災難性影響，特別是在依賴移民勞工 的農業和其他產業。雖然社交媒體上有論調說雇用美國人來協助解決移民危機，將聯邦稅收轉向提供就業和履行職能的人員，符合「美國優先」政策等等，對此，移民政策研究所（Migration Policy Institute ，MPI）美國移民政策項目副主任Julia Gelatt表示，隨著國內勞動年齡人口的增長停滯，移民在填補勞動力缺口方面仍至關重要。她強調，失去移民勞工不會創造更多的美國本土工作，反而可能導致雇主縮小規模或停業，這樣反而會使美國本土勞工失業。因此，移民與美國勞工是互補關係，對勞動力市場的發展至關重要。