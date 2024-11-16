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大規模驅逐移民 難以真正執行

記者沈瑋╱洛杉磯報導
Jeremy Robbins。（截自會議）
Jeremy Robbins。（截自會議）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）於15日舉行線上圓桌會議，邀請移民議題專家深入探討邊境安全問題與移民限制政策可能帶來的影響。

美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association，AILA）政府事務高級主任Greg Chen指出，新政府的移民執法計畫將帶來三大方面的影響：恐懼與威嚇、合法性以及經濟影響。他強調，大規模遣返本質上在恐嚇移民社群，包括合法身分者也擔心因種族刻板印象而遭受盤查。雖然此計畫可能會在特定地區展現影響，但從執行層面來看，其規模無法真正實現。此外，新政府聲稱計畫動用國民兵執法，恐將違反移民法律與公民權利法。

美國移民委員會（American Immigration Council）執行長Jeremy Robbins表示，目前的拘留設施僅能容納五萬人，完全不足以應對大規模拘留需求。並且，移民法庭積案已超過百萬，平均需耗時五年才能完成庇護申請的裁定。若要一次性完成這些案件，需投入約3150億美元；即使以每年遣返百萬人的速度執行，也需耗費880億美元，凸顯實現大規模遣返的巨大挑戰與高昂成本。

與會者還談及大規模驅逐移民將對經濟造成災難性影響，特別是在依賴移民勞工的農業和其他產業。雖然社交媒體上有論調說雇用美國人來協助解決移民危機，將聯邦稅收轉向提供就業和履行職能的人員，符合「美國優先」政策等等，對此，移民政策研究所（Migration Policy Institute ，MPI）美國移民政策項目副主任Julia Gelatt表示，隨著國內勞動年齡人口的增長停滯，移民在填補勞動力缺口方面仍至關重要。她強調，失去移民勞工不會創造更多的美國本土工作，反而可能導致雇主縮小規模或停業，這樣反而會使美國本土勞工失業。因此，移民與美國勞工是互補關係，對勞動力市場的發展至關重要。

關於H-1B簽證，Greg Chen表示，儘管國會可以制定新的法律來限制H-1B項目，但由於共和黨在新一屆國會的多數優勢微弱，推動任何移民相關立法都將十分困難。但與此同時，行政部門在執行和管理上擁有很大裁量權，可能會通過增加審批難度和延長審批時間來削弱H-1B的運作。Julia Gelatt補充道，有些改變可以不經國會批准直接通過監管流程進行，例如撤銷H-1B簽證持有者配偶的工作許可便是可能的改變之一。上屆川普政府曾試圖通過行政命令快速實施多項政策改變，但由於未遵守法律程序而敗訴。新政府可能會從中吸取教訓，選擇透過監管流程實施更具持久性的改變，同時給公眾更多的準備時間。

Julia Gelatt 。（截自會議）
Julia Gelatt 。（截自會議）
Greg Chen 。（截自會議）
Greg Chen 。（截自會議）

移民 H-1B 勞工

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