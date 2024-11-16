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AT&T捐2萬元給AYC 升級夢想中心設施

記者王若然／阿罕布拉市報導
AT&T向阿罕布拉高中夢想中心捐贈了2萬元。（記者王若然／攝影）
AT&T向阿罕布拉高中夢想中心捐贈了2萬元。（記者王若然／攝影）

AT&T電信公司14日向亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC）捐贈了2萬元，用於升級位於阿罕布拉高中（Alhambra High School）夢想中心（Dream Center）的設施。

亞裔青少年中心董事會主席Bryan Chau。（記者王若然／攝影）
亞裔青少年中心董事會主席Bryan Chau。（記者王若然／攝影）

亞裔青少年中心董事會主席Bryan Chau介紹，本次捐款主要將用於夢想中心電腦等電子設備的升級，以及資助夢想中心的支持青少年和家長領導發展計畫。該計畫幫助移民家庭學習英文、幫助學生準備大學、發展學生的領導力，為移民家庭提供社會資源等。

阿罕布拉市市議員Adele Andrade-Stadler說，加州是移民的庇護州，而阿罕布拉學區也就是移民學生的庇護所，學區歡迎任何來此學習的孩子。

阿罕布拉高中設有幫助移民學生和家庭的夢想中心。（記者王若然／攝影）
阿罕布拉高中設有幫助移民學生和家庭的夢想中心。（記者王若然／攝影）

阿罕布拉高中的夢想中心是亞裔青少年中心和夢想聯合網（Dream Allies Network）共同運營的。夢想聯合網是由洛杉磯和阿罕布拉學區公立學校的老師、學生、家長發起組建的。在該組織的推動下，洛杉磯和阿罕布拉學區的多所學校都設立了夢想中心，幫助新移民學生和家庭。

阿罕布拉高中夢想中心的學生Francesca Artiles、Yan（Estelle）Zhang、Paulo Evangelista等在捐贈儀式上發言，講述了自己在夢想中心獲得了溫暖的關懷和接納。他們表示，在夢想中心可以用不同的語言交流，不論學生來自什麼國家，都被平等接納、被尊重。在夢想中心學習的學生家長，墨西哥移民Cynthia Medina則用英文講述了她在中心學習的經歷。她說，通過做英文播客，她的英文能力有了很大提升。

AT&T對外事務經理Carmen Shoemaker將2萬元支票頒發給了亞裔青少年中心。Carmen Shoemaker說︰「很驕傲能將這2萬元贈與亞裔青少年中心，幫助脆弱群體。」當天的贈與是AT&T公司致力於幫助加州有需要的家庭「減少數字鴻溝」的舉措之一。

阿罕布拉 移民 亞裔

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