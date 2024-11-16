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飛揚合唱團10周年慶典演出 近800人欣賞

橙縣訊
飛揚合唱團在橙縣藝術和音樂中心舉辦十週年慶典演出，吸引近800位觀眾前往觀看。（飛揚合唱團提供）
飛揚合唱團在橙縣藝術和音樂中心舉辦十週年慶典演出，吸引近800位觀眾前往觀看。（飛揚合唱團提供）

美國飛揚合唱團日前在橙縣藝術和音樂中心（MUSCO Center for the Arts）舉辦十周年慶典演出，吸引近800位觀眾前往欣賞。

飛揚合唱團在橙縣藝術和音樂中心舉辦十周年慶典演出，吸引近800位觀眾前往觀看。（...
飛揚合唱團在橙縣藝術和音樂中心舉辦十周年慶典演出，吸引近800位觀眾前往觀看。（飛揚合唱團提供）

這場演出是飛揚合唱團2024年壓軸大戲和建團十年的成果，有美國著名作曲家及音樂教育家萊特福特創作混聲合唱《Celebrate Wish Music》，有三部著名歌劇中的經典曲目匯集的合唱作品《 Three Operatic Highlights》，中文歌曲《中國經典歌曲串燒》等。晚會還邀請著名大提琴家朱亦兵、著名男高音歌唱家李振濤、石磊、女高音歌唱家查韋斯等登臺演出，分別演出了拉赫曼尼諾夫無言曲大提琴獨奏，歌劇《波斯米亞人》選曲《我孤獨地走在路上》，以及名曲《永不孤獨》、《再相見》等。

飛揚合唱團在橙縣藝術和音樂中心舉辦十週年慶典演出，吸引近800位觀眾前往觀看。（...
飛揚合唱團在橙縣藝術和音樂中心舉辦十週年慶典演出，吸引近800位觀眾前往觀看。（飛揚合唱團提供）

整台演出設計新穎，隊形與動作的編排讓人耳目一新，尤其是女聲合唱中國民謠《茉莉花》的「10」字形站位的排列方式既完美點出了十年主題，同時也呈現了舞台藝術美感。

飛揚董事長張祥華和音樂教育家孫偉志，分別擔任晚會總策劃和總指揮。現任中國國際合唱節藝委會委員餘華擔任晚會客座指揮。鋼琴家範旭欣和OCMD交響樂團擔任晚會鋼琴與樂隊伴奏。

歌劇 橙縣 交響樂

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