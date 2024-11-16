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洛加大擬砸9000萬 打造健康運動醫學研究所

洛杉磯訊
洛加大新收購的辦公資產位於洛杉磯太平洋廣場5210號。（取自商業地產網站Loopnet）
洛加大新收購的辦公資產位於洛杉磯太平洋廣場5210號。（取自商業地產網站Loopnet）

洛杉磯加大（UCLA）正在通過另一項地產收購推動其校園擴張計畫。據商業觀察報導，洛加大近日斥資5500萬美元，在洛杉磯南灣（South Bay）收購一座近17萬平方呎的辦公設施。這裡將被重新開發為健康運動醫學研究所（Health Sports Medicine Institute），洛加大為此準備9000萬美元預算

洛加大新收購的辦公資產，位於洛杉磯太平洋廣場5210號，以前被稱為52Ten，位於El Segundo和Hawthorne之間的405號公路旁，占地9.5英畝，靠近洛杉磯國際機場（LAX）東南角。

這座兩層樓建築原由Karney Properties持有，近日以每平方呎約324美元的價格出售給洛加大。財產紀錄顯示，Karney Properties於2017年以5300萬美元的價格，從西門子公司購買這座22年歷史的建築，並於2020年對其進行翻修，新增咖啡館、圖書館和公共休息室。

洛加大近日斥資5500萬美元收購了一座近17萬平方呎的辦公設施，計畫將其改造為洛...
洛加大近日斥資5500萬美元收購了一座近17萬平方呎的辦公設施，計畫將其改造為洛加大健康運動醫學研究所。（取自商業地產網站Loopnet）

根據7月的建築師徵求公告，洛加大計劃將該地產重新開發用於其運動醫學項目，可能包括增設門診手術中心、醫療診所、影像設施、微生物學/血清學臨床實驗室以及專科藥房。

洛加大健康中心透過聲明表示，「該建築的位置和基礎設施，符合洛加大健康中心的使命，為洛杉磯社區提供領先的醫療保健服務」。該設施將使洛加大能夠利用現有的實驗室基礎設施和其他技術來擴展患者護理服務。

過去幾年，洛加大在洛杉磯地區迅速擴張。先是以7億美元收購原本作為谷歌辦公室園區，計劃將其改造成洛杉磯西區的一個大型園區。去年夏天，洛加大又以近4000萬美元的價格收購洛杉磯市中心歷史悠久的地標建築信託大樓（Trust Building），以擴大新的教室和行政辦公室。

洛加大 洛杉磯國際機場 預算

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