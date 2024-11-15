世報銀髮樂齡展 周六哈岡社區中心登場 備350份伴手禮

「2024銀髮樂齡生活展」將於11月16日在哈仙達崗社區中心舉辦。（本報檔案照）

洛杉磯世界日報舉辦的「2024銀髮樂齡生活展」，將於本周六（11月16日）在哈仙達岡 社區中心熱鬧舉辦，現場規畫九場健康講座和多家健保 商家的攤位展出。此外，主辦單位也準備350份伴手禮袋和點心於活動開始時發放（先到先得，送完為止），現場還有總價值超過千元的好禮大抽獎，所有現場聽眾皆可參與每場講座之間的抽獎，希望讓大家獲取健康知識，也能滿載好禮而歸。

本屆健康講座包括Covered California、USC Arcadia Hospital、聯合健保、SCAN Health、安森藍十字、福全健保、王福楠醫學博士和Forest Lawn福樂紀念公園、玫瑰崗紀念公園等機構將為民眾帶來9場專題講座，同時也邀請USC Arcadia Hospital在此次活動攤位提供營養諮詢服務，幫助民眾針對日常飲食、營養問題等提供解答，並給予專業建議。

世報東區「銀髮樂齡生活展」講座時間表。（本報記者）

在2025年，由於聯邦保費補助的加強、加州 的費用分攤減免計畫，以及童年抵達者暫緩驅逐辦法（DACA）的受益人開始獲得健保，將有更多加州民眾有資格獲得Covered California所提供的補助。Covered California執行總監Jessica Altman表示：「有了加州強化版的費用分攤減免計畫，我們許多消費者將有更多可負擔的選項，他們應該對比和選購最適合自己和家人的健保計畫。」活動當天，Covered California也將於現場提供專題講座及問答環節，並為所有民眾解答保險相關的問題。

除此之外，USC Arcadia Hospital也為本次活動特別設計了一場針對年長者的居家運動講座，幫助提升行動力、增強柔軟度，並減少跌倒風險。USC Arcadia Hospital同時也在此次活動攤位提供營養諮詢服務，包括日常飲食中的營養問題和注意事項等。例如，血糖較高的民眾可以選擇哪些食物，如何調整飲食以維持健康，現場也有中文翻譯協助，確保每位民眾都能理解並得到所需的資訊。

銀髮樂齡生活展自2020年首次舉辦以來反響熱烈，10月26日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦的活動已吸引了大批民眾前去參加。世界日報為擴大服務範圍，今年首次在哈仙達岡社區中心加開場次，除了多場專業講座和健康資訊，還有350份伴手禮袋於活動開始時發放（先到先得，送完為止）。每場講座間隙，還將進行豐富的好禮大抽獎，包括太子牌靈芝膠囊、花旗參茶組；德成行提供的參福禮遇組，以及九陽多功能豆漿機、電子鍋等總價值超過千元的禮品，希望讓民眾在獲取健康知識的同時，也能滿載好禮而歸，本次活動免費入場、免費停車，歡迎所有民眾一同前來共襄盛舉。