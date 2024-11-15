石塊砸死大白鷺 南加男子入獄 華人看法兩樣情

男子殺死一隻大白鷺，現已被捕入獄。（KTLA5電視台）

南加內陸聖伯納汀諾（San Bernardino）最近發生一起殺鳥案件，36歲的洛杉磯 縣男子向一隻大白鷺（Great Egret）扔石頭，導致這隻鳥受重傷後死亡，肇事者被捕入獄。有華人 說「在中國打死一隻鳥很尋常，在美國還會坐牢，無法想像」；但也有華人認為，按照當地法律理應嚴懲。

根據KTLA5報導，這起涉嫌虐待動物的行為發生在10月23日，位於內陸克雷斯特萊恩（Crestline）的格雷戈里湖（Lake Gregory）附近。目擊者Kaylyn Donica用手機視頻記錄這一事件，她指出，當時正和朋友在附近釣魚，發現兩名男子向湖中的鴨子扔石頭，於是大喊試圖制止他們。

Donica敘述當時的情形，其中一名男子站起來說，「看，這里有一只鶴（crane）」，Donica馬上拿起手機開始拍攝對方的行為。視頻顯示，現年36歲的克萊蒙特（Claremont）居民Jeremy Jansen向這只白色的大鳥投擲石塊，後被證實是一只大白鷺；緊接著，男子第二次嘗試擊中這隻鳥，並將其打入水中。隨後，同行的第三名男子將這隻鳥從水中撈出來，帶著它走向草地，並觀察白鷺受傷的翅膀。

目睹這樣的行為，Donica表示非常震驚、憤怒。據悉，這只大白鷺之後因重傷死亡。野生動物專家事後證實，這只鳥被當地人稱為Arthur，經常光顧這個地區很受歡迎，人們非常喜歡它。聖伯納汀諾縣警局調查人員，根據現場視頻、以及目擊者的證詞逮捕了嫌疑男子Jansen，他因虐待動物和殺死一隻非狩獵鳥類，已被關進西谷拘留中心（West Valley Detention Center）。

對於這起事件，華人有不同看法。有人認為，因為打死一只鳥被關進監獄，懲罰過於嚴厲，無法接受，並指出類似行為在中國非常普遍；一些華人則表示，中美兩國法律、文化習俗不同，美國特別重視保護野生動物，應入鄉隨俗，尊重並融入當地文化。移民 洛杉磯20多年的Steven 李特別指出，「美國鄰居愛管閒事，很有社會責任心，看到不法行為就會報警，這也是不同中國的文化背景。」