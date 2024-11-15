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華人女婿謝利 接任太平洋交響樂團音樂總監

記者沈瑋╱柯斯塔梅沙市報導
太平洋交響樂團新總監謝利(右)和太太Zoe。（記者沈瑋╱攝影）
太平洋交響樂團新總監謝利(右)和太太Zoe。（記者沈瑋╱攝影）

著名的太平洋交響樂團（Pacific Symphony）於13日在橙縣柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）Renée and Henry Segerstrom Concert Hall舉辦新聞發布會，隆重介紹樂團即將上任的音樂總監亞歷山大·謝利（Alexander Shelley）。

現年45歲的謝利將於2026-27演出季接替帶領樂團35年之久的卡爾·聖克萊爾（Carl St. Clair），成為樂團的第三任音樂總監。太平洋交響樂團理事會主席翁以霆（Arthur Ong）表示：「我們非常高興謝利將接任藝術暨音樂總監。他的加入將為樂團開啟新篇章，延續聖克萊爾過去35年來奠定的國際聲譽與本地社區的連結。」

謝利來自英國倫敦，父母均為鋼琴家，自幼學習鋼琴和大提琴，因2005年在里茲指揮大賽（Leeds Conductors Competition）上奪得首獎而聲名鵲起，後因指揮德國紐倫堡交響樂團而在歐洲廣受好評，2015年起擔任加拿大國家藝術中心樂團的音樂總監，以及英國倫敦的皇家愛樂樂團首席副指揮。

謝利提到，在加拿大國家藝術中心樂團的經歷讓他有機會巡演加拿大全國，從偏遠的黃刀鎮（Yellowknife）到北極圈內的伊魁特（Iqaluit），深入了解各地的文化特色，讓他深刻體會到藝術跨領域合作的重要性，也期望未來能將創新合作理念帶到南加州，與亞洲和東南亞社區展開更多文化合作，透過音樂、文學、視覺藝術、舞蹈等多元形式，豐富本地觀眾的文化體驗。

此外，謝利的妻子是中英混血，而他的岳母會在家教兩個外孫用中文數數。謝利還曾多次到訪中國，包括定期與香港管弦樂團合作，並曾帶領紐倫堡交響樂團在中國巡演。他對中國的文化與美食讚不絕口，並表示希望未來能有機會帶領太平洋交響樂團到中國演出。

謝利將以候任音樂總監的身分首次亮相於明年5月1日至3日的三場音樂會。屆時的演出曲目包括奧斯卡最佳原創音樂獎得主、著名作曲家譚盾的《交響曲1997：天地人》（Heaven Earth Mankind）中的「慶典」（Jubilation），以及美國華裔鋼琴家黎卓宇（George Li）擔綱獨奏的貝多芬《第五號鋼琴協奏曲》「皇帝」。

在音樂廳舞台上，與會者掌聲歡迎謝利（記者沈瑋╱攝影）
在音樂廳舞台上，與會者掌聲歡迎謝利（記者沈瑋╱攝影）

交響樂 加拿大 東南亞

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