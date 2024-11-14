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JPL經費大削減 第二輪再裁325人

洛杉磯訊
JPL今年再次裁員325人。（NASA／JPL）
JPL今年再次裁員325人。（NASA／JPL）

由於經費有限，美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）12日再次宣布裁員325人，這是其九個月內的第二輪大規模裁員。13日正式啟動，涉及其位於拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）實驗室的多個部門。

根據巴沙迪那星報，本次裁員人數約佔其職工總數的5%，涉及技術、項目、商業、支持部。根據JPL發布的聲明，這是「痛苦但必要的調整」。JPL稱，減少職員可以幫助實驗室在2025年預算內活動，繼續幫助美國太空總署和國家做研究。JPL主任Laurie Leshin介紹，儘管這是一項艱難的決定，但是在實驗室各方人員的努力下，本輪裁員要遠遠少於上一輪裁員。

為了減少花費，今年2月JPL裁員530人，其中包括40名外包人員。被裁人員大約佔總職工比例8%。這輪裁員重要是為了應對預估的美國太空總署3億元的預算減少，今年的預算相較前一年減少了63%，給該機構土星樣本採集任務帶來了不利影響。

在JPL宣布了第二輪裁員後，不少國會議員對此表示擔憂，紛紛敦促白宮重新考慮預算撥款。其中，國會議員趙美心發表立場，她表示對JPL裁員的聲明「再次感到失望」。她說，「我與那些誠懇付出，工作經驗豐富的員工同在。」她說，「我是JPL多年堅定的支持者，該實驗室是國家的財富，近幾十年幫助我們完成了太空和科學界的很多成就。任何裁員都會損傷這些獨特的有天賦的員工以及他們愛的人，威脅未來科學發展。」趙美心表示，她會與同仁一起在未來的預算計畫中為JPL爭取更多資金。

剛剛贏得美國參議員的謝安達（Adam Schiff）發表聲明，「NASA對火星樣本採集任務的極大削減會損壞這個科學界頂尖的實驗室，持續傷害JPL有天賦的研究團隊。」他說，「我會持續向NASA施壓收回這些極具損害性的削減並縮小對JPL員工的影響。火星採樣計畫對人類了解太空至關重要。這項太空計畫帶來的科技福利將給地球經濟帶來力量。」

JPL主任Laurie Leshin介紹，儘管在裁員前與美國太空總署有過對談，討論過可能的合作方案，但JPL仍需要進一步裁員才能適用於2025年的預算。她表示，雖然沒人能完美預見未來，但她認為在第二輪裁員後，實驗室人力將更加穩定。

第二輪裁員後，JPL大約有5500常規員工。

裁員 太空 預算

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