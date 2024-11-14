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應對川普移民政策變化 洛加快庇護城市立法

洛杉磯訊
洛杉磯市長貝斯推動「庇護城市」法令，以應對川普可能重返白宮後的移民政策威脅，加強移民社區保護。（取材自abc7電視台）
洛杉磯市長貝斯推動「庇護城市」法令，以應對川普可能重返白宮後的移民政策威脅，加強移民社區保護。（取材自abc7電視台）

隨著前總統川普將重返白宮，洛杉磯市府也加快腳步推動保護移民政策。市長貝斯（Karen Bass）與市府律師索托（Hydee Feldstein Soto）13日宣布，在與移民權利團體周末會商後，將加速向市議會提交「庇護城市」法令草案，以強化對移民社區的法律保障。

貝斯在聲明中強調：「洛杉磯移民社區面臨的日益嚴重威脅，我堅決與這座城市的人民站在一起。移民的存在使我們的社區更強大，城市更美好。」她也感謝索托（Hydee Feldstein Soto）的努力，並表示期待與市議會主席道森（Marquees Harris-Dawson）及議員拉曼（Nithya Raman）、馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）、埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）等人合作，為移民社區制定保護措施。

擬議中的庇護城市法令將禁止「動用任何市府資源、財產或人員協助聯邦移民執法」，同時禁止市府與聯邦移民當局在執法事務上合作。此舉將使現行保護措施正式立法。目前洛市已有相關行政命令，包括前市長賈西提（Eric Garcetti）2019年發布的移民保護令，以及警局第40號特別命令，禁止警員查問民眾移民身分或因移民身分而逮捕。市議會已於去年6月指示市檢察官著手準備條例草案。

川普陣營態度強硬，新任「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）本周一在節目中放話：「沒有什麼能阻止我們驅逐移民罪犯。」「不管你願不願意配合，我們都會執行任務」。霍曼更揚言建議總統暫停向庇護城市發放聯邦資金。他曾在川普首任期間擔任移民及海關執法局（ICE）代理局長。

人道移民權利聯盟（CHIRLA）主任特魯希略（Pedro Trujillo）向城市新聞社表示，該組織一直支持洛市擬議的庇護法令，尤其在川普可能重返白宮之際更顯重要。他指出，川普2017年首次就任時曾實施一系列影響移民的行政改革，預料這次也會有類似動作，「這就是為什麼洛市通過庇護條例並將其正式納入法律如此重要。」

對於霍曼威脅扣留聯邦資金，特魯希略認為，此舉將傷及所有美國公民。他強調：「這些資金數額龐大，來自所有納稅人，包括無證移民在內。這不僅令人震驚，更是每個人都該關注的議題。」

特魯希略呼籲，除了市府立法，洛縣府及加州政府也應檢視現有保護機制，研議如何提供更多層保障。貝斯則以「團結不是空談，而是行動」作結，強調洛杉磯將團結一致，共同面對挑戰。

移民 川普 庇護

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