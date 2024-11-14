無人計程車Waymo洛城全面開放 24小時都能叫車

Waymo正式開放大洛杉磯地區的全面叫車服務。（本報資料照片）

自駕計程車Waymo在鳳凰城與舊金山 全面營業後，大洛杉磯 地區將成為第三個開放全面服務的都會區。

叫車App「Waymo One」原本只對洛杉磯加入試運行的30萬人開放，但最新消息是將全面開放，供大洛杉磯80平方哩區域內的所有人使用，包括洛縣聖塔蒙尼卡、好萊塢，與南加大附近的南洛杉磯。

CBS News指出，Waymo One在洛杉磯的車輛將使用電動車Jaguar I-PACE，與Uber、Lyft一樣，乘客一天24小時、一周七天都叫得到車。

Waymo共同執行長Tekedra Mawakana的聲明指出，現在開始，Waymo每個洛杉磯人都來試試，服務品質越來越好，乘客也能享受到全自駕的多項優點，Waymo非常感謝洛杉磯參與試運行的人們，現在則歡迎所有人都來搭乘。

Waymo的試營運只開放給30萬人，但在5星中獲得平均4.7的評價，洛杉磯乘客的滿意度達98%，服務有效的認同度達96%。

Waymo自2020年為鳳凰城315平方哩的區域提供服務，然後2023年獲得加州同意在舊金山提供服務。

聯邦「國家公路交通安全管理局」（National Highway Traffic Safety Administration）認為，Waymo這類的自駕計程車確實有些安全優勢，因為它們比人類還精於察覺車禍危險。管理局也指出，自駕車 與其他一般車輛都須通過製造商自身的檢測，也必須符合「聯邦機動車輛安全標準」（Federal Motor Vehicle Safety Standards）。

不過一些監管機關與專家則持續警告自駕的潛在風險。「國家運輸安全委員會」（National Transportation Safety Board）就曾質疑過特斯拉的自動導航系統，不過當時地的狀況是，駕駛人過分依賴自駕系統、不顧原廠的警告。

同時，負責聯邦交通與安全研究的非營利組織MITRE Corporation在2021年的報告中也指出，聯邦應該修改全自駕車輛的安全規定，因為如此方能促使製造與研發的安全措施更加成熟。

報告指出，聯邦主管機關應認知到傳統車輛的這般需求，並將之納入聯邦機動車輛安全標準，州政府則應該建立自己的駕駛認證標準，既可透過證照核發，也可透過實際測試。