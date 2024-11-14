Metrolink砸5000萬元 河濱縣增設Mead Valley車站

Metrolink客運列車示意圖。（Metrolink官網）

為應對日益嚴重的交通壅堵和不斷增長的社區需求，河濱縣交通委員會（RCTC）日前宣布計畫在Mead Valley新建Metrolink車站，預計於2025年動工。該項目總投資 超過5000萬美元，並將成為91號公路在Perris Valley線的一部分，連接莫瑞諾谷（Moreno Valley） 和派里斯（Perris）兩個城市。

RCTC主席、標蒙市（Beaumont） 市議員懷特（Lloyd White）表示，隨著215號公路沿線城市和社區不斷吸引新居民遷入，該車站的建設尤為重要。他強調，「當地居民需更多出行選擇，來應對日益嚴重的交通壅堵困擾」。

Mead Valley Metrolink車站的建設，是河濱縣交通委員會推出的「交通紓解計畫」一部分，目的改善縣域內的道路和公共交通系統，應對人口增長帶來的挑戰。新的車站將設於Harvill Avenue和Cajalco Road的交匯處，靠近215號公路，預計2029年完工。

該項目將獲得來自不同方面的資金支持，包括來自Measure A的370萬美元，這項銷售稅提案由選民在1988年和 2002年投票 通過，用於交通改善。此外，州府還將提供630萬美元的資金支持。最近，加州 交通機構（CalSTA）也為項目提供4050萬美元的補助資金。

新車站建設將解決河濱縣日益增長的交通需求，並為當地居民提供更多交通選擇。除新增停車位、拼車區、鐵路和巴士乘客的接駁設施，新的車站還將設置巴士上下客區和遮陽棚，充分改善等候區域的舒適度。

據資料，Mead Valley屬於河濱縣非建制區，位於215號公路東北部。這個地區主要是住宅為主，近年吸引許多新居民進駐。隨著該地的發展和人口增長，Mead Valley成為內陸一個快速發展的社區。