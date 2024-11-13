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洛縣委增席案通過 曾4度遭否決

記者沈瑋╱洛杉磯報導
選舉日前一天，華洋民選官員及社區領袖再度呼籲投票支持G提案（記者沈瑋╱攝影）
選舉日前一天，華洋民選官員及社區領袖再度呼籲投票支持G提案（記者沈瑋╱攝影）

洛縣政府改革G提案（Measure G）以51.36%的贊成票率、約8萬4000票的領先優勢獲通過，縣政委員席次將由目前的五席，增加到九席。該提案由縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）與韓珍妮（Janice Hahn）共同提出，並得到蘇麗絲（Hilda L. Solis）的支持。

G提案的通過被視為突破性的一步。洛縣曾於1962、1976、1992及2000年四度嘗試改革縣政架構，先後提案擴充縣政委員會或設立民選縣長、縣執行長等，但均遭到選民否決。此外，2015年與2017年提出的相關州議案也未獲得立法支持。本次選舉中，G提案獲得了廣泛支持，包括護士、小型企業、民權團體，以及來自地方、州和聯邦的政要，最終成功贏得選民的認同。

根據規定，洛杉磯縣選務處將於12月3日正式認證選舉結果，將改革內容寫進縣府憲章，並陸續開始實施以下舉措：縣政府部門與機構將需在公開會議中向縣政委員會提交預算，立即生效；增強「旋轉門」條款（revolving door policy，防止公務員以權謀私），禁止前縣政府官員在離職後兩年內向縣政府游說，立即生效；針對被判罪的民選官員，將立即執行無薪停職；設立獨立的操守委員會及倫理合規辦公室，於2026年起由倫理合規官員領導運作；於2028年舉行縣執行長選舉；2030年重新劃分選區後，2032年增設四個縣政委員席位。

對於G提案的通過，社區意見兩極。艾爾蒙地市居民李先生表示，目前縣政委員一人管轄約200萬人口，職責範圍過大，難以深入了解各社區需求。他期望未來能選出了解亞裔事務的縣政委員，更好地服務聖蓋博谷亞裔居民。

另一方面，蒙市居民劉小姐則對席位擴充表示懷疑。她認為，縣府承諾改革不加稅的說法是「畫餅」，並質疑此舉可能已經說明稅金浪費嚴重，才能利用現有預算增多四個席位。她表示：「擴充席次就能增加亞裔代表的說法，不過是政客的選舉策略。」她強調，代表民意應看重候選人的能力及是否能真正為民代言。

G提案的通過標誌著洛縣政府進入新紀元，然而其長期影響和實際成效，仍需在後續的實施過程中逐步檢驗。

亞裔 洛縣 預算

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