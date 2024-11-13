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全球海外華文著述獎 洛杉磯8人獲殊榮

記者劉子為／洛杉磯報導
2024年全球海外華文著述獎洛杉磯地區獲獎者與嘉賓合影。（記者劉子為／攝影）
2024年全球海外華文著述獎洛杉磯地區獲獎者與嘉賓合影。（記者劉子為／攝影）

華僑救國聯合總會駐美西南辦事處12日舉行「113年度全球海外華文著述獎」頒獎典禮。今年美西南區共有八位華人獲獎，分別榮獲首獎、第一名、第二名及優勝獎，涵蓋散文、小說、詩歌、學術研究及新聞報導等多個領域，得獎者來自不同世代，有百歲長者也獲獎項，展示了老中青三代在華文創作上的成就。

華僑救國聯合總會駐美西南辦事處主任文光華表示，全球海外華文著述獎自成立至今已經65年，影響力不斷擴大。今年全球約有800位華人參賽，參賽作品由包括台大中文系及輔大英文系教授在內的10位評審評選出優秀作品。

文光華主任表示，全球海外華文著述獎自成立至今已經65年，影響力仍不斷擴大。（記者...
文光華主任表示，全球海外華文著述獎自成立至今已經65年，影響力仍不斷擴大。（記者劉子為／攝影）

本次美西南區獲獎者包括，文藝創作獎小說類第一名為嚴筱意的「風中的皮箱」；文藝創作獎散文類第一名為邱瀟君的「台灣小妹，美國大姐」；學術論著獎第二名為于德蘭的「于斌樞機和他的時代」，優勝獎為周平之的「墨濃情緣深」；新聞寫作獎報導類優勝獎得主包括世界日報記者丁曙的「紀念北嶺大地震30周年系列報導三篇」及梅紅的「首屆太平洋鐵路華工紀念碑揭幕等三篇」；新聞寫作獎評論類優勝獎為陳文輝的「多采多姿的大鵬聯誼」及邱瀟君的「浮雲遊子等三篇」。

中華會館主席李金生出席並致詞，對華僑救國聯合總會每年堅持舉辦這項頒獎典禮表示敬佩，稱此活動風雨無阻地舉行，展示了對中華文化的珍視。

洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹祝賀所有得獎者，期望他們未來繼續投入創作，為保存中華傳統文化作出更多貢獻，並透過文字的力量，在中華文化與世界之間架起溝通的橋梁。

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