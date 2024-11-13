國父孫中山誕辰159周年 華僑銅像獻花致敬
11月12日適逢國父孫中山先生誕辰159周年，為了緬懷他創立中華民國的偉大功績，華僑救國聯合總會駐美西南辦事處和羅省中華會館組織僑界代表，齊聚華埠向孫中山銅像獻花，向亞洲第一個民主國家的締造者致敬。
中華會館主席李金生在獻花儀式中致詞，表示紀念中山先生誕辰的活動，不僅是對國父推翻清朝專制、建立自由民主中華民國的敬仰與紀念，也象徵著僑胞對中華民國的深厚感情。他在致詞中祝願中華民國國運昌隆、國泰民安，並向現場來賓送上身體健康、家庭幸福的美好祝福。
洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹代表駐洛杉磯經文處出席並致詞，首先感謝中華會館每年持續舉辦這項傳統活動，使華僑能夠在這裡共同向國父表達敬意。她提到，當天活動吸引了許多觀光客駐足觀看，見證僑界對中山先生的景仰與緬懷。鄭心茹說，孫中山先生當年在洛杉磯為革命奮鬥的足跡，以及洛杉磯僑胞在他革命歷程中所給予的支持與貢獻，都是值得銘記的歷史。因此，她向中華會館致以謝意，並感謝當日參與獻花儀式的各位僑團代表。
鄭心茹補充說明，由於駐洛杉磯辦事處處長當日陪同國內訪問團，因此未能親自出席這次活動。她特此代表駐洛杉磯經文處和洛僑文教服務中心參加，並向在場所有來賓致謝。
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