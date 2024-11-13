國父孫中山誕辰159周年 華僑銅像獻花致敬

僑教中心副主任鄭心茹與眾華僑向國父銅像獻花。（本報記者／攝影）

11月12日適逢國父孫中山先生誕辰159周年，為了緬懷他創立中華民國 的偉大功績，華僑救國聯合總會駐美西南辦事處和羅省中華會館組織僑界代表，齊聚華埠 向孫中山銅像獻花，向亞洲第一個民主國家的締造者致敬。

中華會館主席李金生在獻花儀式中致詞，表示紀念中山先生誕辰的活動，不僅是對國父推翻清朝專制、建立自由民主中華民國的敬仰與紀念，也象徵著僑胞對中華民國的深厚感情。他在致詞中祝願中華民國國運昌隆、國泰民安，並向現場來賓送上身體健康、家庭幸福的美好祝福。

僑界代表，齊聚華埠向孫中山銅像獻花與會華僑合影留您。（本報記者／攝影）

洛杉磯 華僑文教服務中心副主任鄭心茹代表駐洛杉磯經文處出席並致詞，首先感謝中華會館每年持續舉辦這項傳統活動，使華僑能夠在這裡共同向國父表達敬意。她提到，當天活動吸引了許多觀光客駐足觀看，見證僑界對中山先生的景仰與緬懷。鄭心茹說，孫中山先生當年在洛杉磯為革命奮鬥的足跡，以及洛杉磯僑胞在他革命歷程中所給予的支持與貢獻，都是值得銘記的歷史。因此，她向中華會館致以謝意，並感謝當日參與獻花儀式的各位僑團代表。

鄭心茹補充說明，由於駐洛杉磯辦事處處長當日陪同國內訪問團，因此未能親自出席這次活動。她特此代表駐洛杉磯經文處和洛僑文教服務中心參加，並向在場所有來賓致謝。