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降溫又強風 南加野火風險大增 民眾須保持警覺

洛杉磯訊
南加州出現大風降溫天氣，提高火災風險。（KTLA電視台截圖）
南加州出現大風降溫天氣，提高火災風險。（KTLA電視台截圖）

洛杉磯KTLA電視台天氣預報，南加地區強風、降溫再次來襲，提高火災風險。

根據國家氣象局（NWS）的預報，強勁的北風將席捲整個南加州，部分地區的陣風風速可達每小時40哩。范杜拉縣（Ventura）和洛杉磯縣西部將成為風速最強地區，這些地區正面臨山火威脅，尤其是范杜拉縣的「山火（Mountain Fire）」仍未完全控制。

KTLA氣象預報員說，「通常情況下，近期會經歷強風、火災警告，接著又會在被風勢遮蔽的地方，出現霜凍警報。當空氣靜止時，冷空氣會有機會沉降，但考慮到風的影響，有時體感溫度可能並不會有所變化」。

由於風向變化，部分地區也可能會感受到氣溫驟降。聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）、范杜拉縣中部、馬里布海岸和聖費南度谷（San Fernando Valley）目前已發布風力警報。

Porter Ranch居民Pat Pope表示，儘管12日晨氣溫稍低，但風勢相對較輕。他還開玩笑，雖然風不強，但他還是得繞過幾個被風吹翻的垃圾桶。

然而，Pope強調，強風讓他對火災風險始終保持警覺。他表示，雖然家的建材有防火設計，但他知道這並非絕對保險。他說，「正如上周在范杜拉縣看到的那樣，整個社區可能會瞬間被火焰吞噬」。

KTLA報導，目前的天氣狀況，使南加地區火災風險升高，提醒民眾保持警覺，尤其是那些生活在風勢強勁、火災高風險區域的居民。

南加 山火 洛杉磯

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