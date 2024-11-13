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非法大麻農場工人血汗錢藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

記者邵敏／洛杉磯報導
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

南加一名華人走線客，曾在非法大麻農場打黑工，他隨身攜帶幾萬元美金，因為怕警察突襲錢被沒收，就藏在農場所在的沙漠裡。沒想到那天狂風大作，他再也找不到自己辛苦存下的血淚錢。

（視頻來源：李幺傻提供／記者邵敏後製）

華人資深記者李幺傻深入非法大麻農場，他敘述同在農場打工的走線客A先生的遭遇，因為聽信網上傳言，A先生來到美國後害怕被遣返，就撕掉自己的護照。沒有護照，他連銀行卡都不能申辦。來到美國兩年多，A先生就一直將辛苦賺的幾萬美元現金帶在身上，因為他和別人合租民宿，害怕錢被偷。

「剪葉子的」工人一天十幾個小時都在大麻棚裡度過。（受訪者提供）
「剪葉子的」工人一天十幾個小時都在大麻棚裡度過。（受訪者提供）

有一天，A先生在非法大麻農場打黑工，擔心萬一警察突襲，幾萬美元現金被沒收，他就在農場大棚外一個隱祕的地方挖坑、埋錢，然後插根棍子做標記。這天午後，沙漠狂風大作，飛沙走石，而在大棚裡幹活的A先生絲毫不知外面情形。李幺傻敘述這幕場景，「等到夜晚，這位華人走出大棚，看到早晨做的標記早就被狂風吹走了。他坐在地上，嚎啕大哭。」

A先生是大麻農場最底層「剪葉子的」工人，李幺傻介紹說，這些人的工作非常繁重，每天都有幹不完的活，一天十幾個小時都在大棚裡度過，外面發生任何事情都不知道。「剪葉子的」如果手腳稍慢，就會遭到呵斥謾罵，「帶隊的」一般不幹活，他們只負責監視剪葉子的。

剪葉子的工人累死累活幹一天，一般能赚200美元現金。（受訪者提供）
剪葉子的工人累死累活幹一天，一般能赚200美元現金。（受訪者提供）

每天幹完活，大麻農場老板就和帶隊的結算工錢，然後帶隊的會給每個剪葉子的發工資。根據記者李幺傻提供的信息，剪葉子的累死累活幹一天，一般能領到200美元現金甚至更高。

剪葉子的一般白天幹活，而在大麻成熟的那段時間，擔心警察突然搜查，有的農場老板就會要求夜晚幹活。因為要爭搶時間，承擔風險，所以工資會更高，這段時間，剪葉子的一天會領到400美元。李幺傻說，因為老板、帶隊的、剪葉子的，都是現金交易，所以他們都不交稅。

大麻 華人 走線

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