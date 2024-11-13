非法大麻農場隱身沙漠深處 沿途沒網路沒地標

非法大麻農場非常隱秘，絕大多數建在荒無人煙的沙漠深處。（受訪者提供）

南加非法大麻 農場一直是神秘的存在，記者暗訪發現，洛杉磯華人 熟悉的「丁胖子廣場」，就是通往農場的出發地之一。打工者在這裡集合，隨後被人一車車帶往沙漠深處，一路沒有網絡信號，沒有路牌指引，只有圈內人才懂的特殊標誌。

來自中國的資深華人記者李幺傻，接觸過不少走線 到美國的華人，其中不乏第一份工作是在非法大麻農場打黑工的走線人。據李幺傻所知，進入農場的第一站，就是洛杉磯聖蓋博谷華人區的「丁胖子廣場」。

（視頻來源：李幺傻提供／記者邵敏後製）

「剪葉子的」多是走線新移民

「每天淩晨7時，洛杉磯還在沉睡，丁胖子廣場已經甦醒。」李幺傻描述這一幕場景，非法大麻農場的二道販子，行話叫「帶隊」，已經早早來到這裡，他們開著破爛的七座面包車，打開車門等待「剪葉子的」。「剪葉子的」也是行話，指的是去農場打工的人，他們絕大多數是走線到美國的新移民，因為沒有工卡，找不到正當工作，就去大麻農場冒險。

鐵門打開，一排排的大麻棚就在眼前。（受訪者提供）

每個帶隊的手下，都有一幫剪葉子的，他們形成固定團夥，多的二、三十人，少的七、八人。前一天晚上，帶隊的會通知手下剪葉子的，幾點幾分在丁胖子廣場集合，一起坐車去農場。如果人數不夠，帶隊的就在附近遊蕩，看到行人就會問，「去不去剪葉子？工資高，日結。」也有帶隊的倒賣剪葉子的，從中賺取手續費。

破舊的七座麵包車裝滿人後，一車一車開往農場，記者李幺傻就是從這裡出發，跟著眾人上車，最後走進沙漠深處。

沒人帶路絕對找不到農場

非法大麻農場非常隱祕，絕大多數建在荒無人煙的沙漠深處，小部分建在荒郊野外報廢車輛回收站的深坑裡。根據李幺傻的敘述，通往農場的道路更為隱祕，沒有網絡信號，沒有路牌指引，如果無人帶路，根本找不到農場所在地，「即使開車在沙漠經過，也不會知道十米開外，就有一家非法大麻農場，裡面有群人正在熱火朝天的幹活。」

不少走線華人，第一份工作就是在非法大麻農場打黑工。（受訪者提供）

從丁胖子廣場出發的麵包車，沿著15號公路往東北方向開，一小時後，車進入沙漠地帶。公路旁邊，有一個埋在地上，只露出上半截的綠色啤酒瓶，這就是路標。

司機見到啤酒瓶後拐進去，沿著忽隱忽現的車轍印，開了一段距離後，看到地上插著一根棍子，然後轉彎走上另一條岔路。此後見到棍子就拐彎，拐過幾次後，前面出現高高的沙丘，像城堡一樣，只有一道鐵門與外界相連。鐵門打開，裡面別有洞天，一排排的大麻棚就在眼前。