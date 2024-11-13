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女學生過境洛杉磯 衣服浸透冰毒被逮

洛杉磯訊
女學生在過境LAX時，被查處行李中有浸漫冰毒的白襯衫。
女學生在過境LAX時，被查處行李中有浸漫冰毒的白襯衫。

一名女學生11月初過境洛杉磯國際機場（LAX）時，被發現行李箱內有異常，最後被查出行李內藏有數十件浸滿冰毒的衣物，目前正面臨聯邦指控。

根據美國地方法院的文件顯示，來自英國的學生曼特（Myah Saakwa-Mante）原定前往澳洲，途經洛杉磯並停留兩天。檢察官表示，曼特的行李在經過洛杉磯國際機場X光的機掃描時，機器顯示異常，機場安檢人員隨後開啟行李，發現其中夾藏多件「覆滿冰毒」的T恤。文件指出，這些T恤被隱藏在行李箱的內襯下方，並經過測試確認含有冰毒的成分。初步估計，這些衣物中總共藏有數公斤毒品

文件中提到，由於衣物潮濕，冰毒已與T恤結合難以分離。此外，安檢人員表示在行李箱內以及檢查時所戴的黑色手套上均發現白色粉末殘留。安檢人員指出，這些T恤是在Target超市以Apple Pay購買，曼特也承認購買並提供了收據。但是，當被問及T恤上的白色粉末時，她聲稱對此不知情。

負責此案的美國國土安全調查局（Homeland Security Investigations）特別探員亞辛（Omar Yasin）在起訴書中指出，「這些冰毒原本為粉末狀，後來經過溶劑處理，融入T恤中」。曼特稱，她此行是為了與男友首次見面。

目前，曼特被聯邦拘留，並面臨持有並意圖分銷冰毒的指控。

洛杉磯國際機場 澳洲 毒品

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