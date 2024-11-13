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洛縣新檢長：公共安全最優先

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯新任檢察長霍克曼強調，民眾的共識是「公共安全第一」。（FOX 11電視台畫面）
洛杉磯新任檢察長霍克曼強調，民眾的共識是「公共安全第一」。（FOX 11電視台畫面）

洛杉磯新任檢察長霍克曼（Nathan Hochman）12日接受FOX 11專訪時強調，選舉期間，不分黨派、不分族群，共同的看法是「公共安全第一」，

因此他會一上任就開始行動，廢止前任賈斯康（George Gascón）傾向寬容罪犯的極端措施。

稍早的選戰中，霍克曼以60%的得票壓倒賈斯康的39.9%。霍克曼打算12月2日一上任就立即行動，因為洛縣選民依公共安全政策、而非黨派選擇了他，這也是賈斯康必須下台的原因。

霍克曼說，選舉結果顯示，公共安全才是2024年的全體共識，選戰期間，他與洛杉磯各地的極左自由派談過、獨立選民談過，也與保守派共和黨人談過，不分非裔、白人、拉美裔、亞裔、社區領袖、居民團體，雖然他們的共通點不多，但他們的共識都是，自身與家庭的安全必須擺在第一位，遠比政治黨派更為重要。

走馬上任第一天，他會立馬廢除賈斯康任內的寬容罪犯規定，因為這些措施導致洛縣的犯罪增加。

其他改變包括，霍克曼將重新允許檢察官在假釋庭中與被害者一起出庭，恢復毒品成癮與精神病患的更生計畫，以及囚犯的回歸社會與技能培訓計畫。

霍克曼說，在檢察長任內，他的整體目標將是對執法機關賦權，對檢察官授權，以保障洛縣的受害者、小店東與居民。

他強調，民眾都受夠了車輛盜竊、住宅入侵，店東們也不想再看到商品被洗劫一空，他們想要的是願意盡責的執法人員、符合比例原則的量刑，他們也想要靈活變通、符合常識的執法，他們希望執法者做好、而且盡到該做的責任。

今年以無黨籍身分競選的霍克曼，在整場選戰中都強調，他會允執其中，不讓黨派左右檢察長職權。

他說，極左極右都不是好選項，不論是賈斯康的減少監禁政策，怠忽法律不能起訴特定犯罪或是特定罪犯，或是大規模監禁都算在內。他強調，極端做法都是不顧事實與法律的做法。

洛縣 洛杉磯 亞裔

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