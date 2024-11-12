內陸選民投票踴躍 賀錦麗得數票好過預期

位於內陸奇諾市的一個投票站。（記者啟鉻／攝影）

根據內陸當地媒體報導，2024年大選無論是為總統參選人投票 ，還是支持地方政府民意代表候選人，以及為各城市提案投票，在南加州 內陸地區顯示選民超常參政熱情。結果顯示，雖然在內陸帝國，川普（Donald Trump）擊敗了賀錦麗 （Kamala Harris），但賀錦麗在當地獲得選票數要好於預期。奇諾谷學區經過這次選舉，教委會教委保守派力量得到加強。

據媒體The Press Enterprise消息，截至11月8日上午的統計結果，河濱縣（Riverside County）有48%的選民支持賀錦麗，在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）獲得46%的選票。

在內陸地區的許多城市，現任市議員希望競選連任，絕大多數在沒有競爭對手的情況下獲得連任。比如科洛那市（Corona）的Tony Daddario和Tom Richins，以及奇諾岡市（Chino Hills)的Cynthia Moran、安大略市（Ontario）的Debra Porada等。而有些城市市議員候選人得票數差距很大，如奇諾市（Chino）資深市長Eunice Ulloa以72%的得票率超競爭對手，在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）爭取連任的Lynne Kennedy的表現頗為亮眼，得票率74%碾壓對手。

不過在蒙特克萊市（Montclair）、芳塔那市（Fontana）、坦密庫拉市（Temecula)、波莫那、聖伯納汀諾、諾可市（Norco）的市議員選戰表現更為激烈一些。蒙特克萊市的市議員競選中，爭取連任的現任市議員Tenice Johnson與對手從各得1703票，到領先八票，最終優勢縮小至六票。