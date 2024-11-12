我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

內陸選民投票踴躍 賀錦麗得數票好過預期

記者啟鉻／綜合報導
位於內陸奇諾市的一個投票站。（記者啟鉻／攝影）
位於內陸奇諾市的一個投票站。（記者啟鉻／攝影）

根據內陸當地媒體報導，2024年大選無論是為總統參選人投票，還是支持地方政府民意代表候選人，以及為各城市提案投票，在南加州內陸地區顯示選民超常參政熱情。結果顯示，雖然在內陸帝國，川普（Donald Trump）擊敗了賀錦麗（Kamala Harris），但賀錦麗在當地獲得選票數要好於預期。奇諾谷學區經過這次選舉，教委會教委保守派力量得到加強。

據媒體The Press Enterprise消息，截至11月8日上午的統計結果，河濱縣（Riverside County）有48%的選民支持賀錦麗，在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）獲得46%的選票。

在內陸地區的許多城市，現任市議員希望競選連任，絕大多數在沒有競爭對手的情況下獲得連任。比如科洛那市（Corona）的Tony Daddario和Tom Richins，以及奇諾岡市（Chino Hills)的Cynthia Moran、安大略市（Ontario）的Debra Porada等。而有些城市市議員候選人得票數差距很大，如奇諾市（Chino）資深市長Eunice Ulloa以72%的得票率超競爭對手，在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）爭取連任的Lynne Kennedy的表現頗為亮眼，得票率74%碾壓對手。

不過在蒙特克萊市（Montclair）、芳塔那市（Fontana）、坦密庫拉市（Temecula)、波莫那、聖伯納汀諾、諾可市（Norco）的市議員選戰表現更為激烈一些。蒙特克萊市的市議員競選中，爭取連任的現任市議員Tenice Johnson與對手從各得1703票，到領先八票，最終優勢縮小至六票。

賀錦麗 投票 加州

上一則

沒做這3事 對不起好市多給會員的福利

下一則

備戰青少年奧林匹克 武術大賽9歲、11歲選手奪金

延伸閱讀

加州2華人共和黨候選人 質疑投票結果 盼司法部調查

加州2華人共和黨候選人 質疑投票結果 盼司法部調查
淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治
還來得及 前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

還來得及 前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統
川普拿下亞利桑納州、內華達州 選舉人票312：226底定

川普拿下亞利桑納州、內華達州 選舉人票312：226底定
黨內擋下新保守派？川普貼文：不會邀龐培歐、海理入閣

黨內擋下新保守派？川普貼文：不會邀龐培歐、海理入閣
民主黨慘敗、全國權力移轉 多名藍州諸侯崛起

民主黨慘敗、全國權力移轉 多名藍州諸侯崛起

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
近期，南加內陸一城市的站街女愈來愈多，成為街頭獨特的景象。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱袒胸露臀引客 南加這華人區站街女超狂

2024-11-07 19:52
南加州年輕創業者Steven Guo。（取自Steven Guo Instagram）

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬

2024-11-09 01:20
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23
在波莫那市的Holt大道，白天也有不少站街女出沒，他們多身著比基尼和丁字褲，打扮性感。（世說新聞團隊/攝影）

南加波莫那「站街女」成群露臀飛吻引客 Holt大道成性交易熱區

2024-11-08 01:20
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲