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迎戰聯邦執法 洛市議會加速推「庇護城市」保障無證移民

洛杉磯訊
洛市議會推動「庇護城市」。（截自FOX11福斯新聞台）
洛市議會推動「庇護城市」。（截自FOX11福斯新聞台）

隨著川普勝選，洛杉磯市議會成員表示，他們正加速推動將洛杉磯市作為無證移民「庇護城市」（sanctuary city）的法案，使他們免受聯邦移民執法影響。該法案將禁止聯邦移民官員使用市政資料庫，並禁止市府資源用於移民執法。該法案於去年通過，但因冗長法律審查程序（ lengthy legal review），至今未正式生效。對此，洛市市長貝斯（Karen Bass）尚未置評。

福斯新聞網(Fox News)報導，洛杉磯市議員馬丁尼茲（Hugo Soto-Martínez）支持加速此法案的推行，並呼籲拜登總統重啟允許中美洲無證移民留在洛杉磯的計畫。他向洛杉磯時報表示，「人們非常憤怒，他們已經準備好反擊，正如在2016年所做的那樣」。

加州州長紐森（Gavin Newsom）7日宣布即將在12月2日召開緊急特別會議，強化州政府對川普可能發起的政策攻擊的法律應對。他表示，加州已做好迎戰準備。同時，他敦促州立法機構，為加州司法部及其他相關機構撥款，以便隨時發起訴訟，並對不合法的聯邦行動尋求禁制令。

紐森還在X（前稱推特）上發文：「無論是基本民權、墮胎自由還是氣候行動，我們拒絕讓時代倒退，並決心捍衛我們的價值觀和法律。」紐森的行動，緊隨其前一日聲明「願與即將上任的總統合作」。

洛杉磯 移民 加州

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