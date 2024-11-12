備戰青少年奧林匹克 武術大賽9歲、11歲選手奪金
第三屆北美國際武術大賽暨美國武術功夫國家隊選拔賽，日前在聖蓋博市舉行。這場以少年兒童為主的武術大賽匯集4歲到10幾歲不等的200多名選手參加。比賽有現代競技武術、傳統武術功夫、集體演練套路等項目，為青少年奧林匹克運動會等國際賽事預熱。
賽事總召集人王偉表示，大賽以發展、鼓勵、培養更多的武術愛好者為中心，讓少年兒童對武術有更多認識和興趣。今年參賽人數和水平都優於往屆，美國青少年武術運動發展迅速。
他說，中國武術雖不是奧運會正式項目，但已成為青少年奧運會（Youth Olympic Games）的體育項目，下屆青少年奧運會將於2026年在塞內加爾首都達卡（Dakar）舉行。
參賽選手來自全美各地的不同族裔。在這次比賽上，14歲武術選手王添雅（Aviendha Wang）以飄逸凌厲、虛實相生、身法矯健如龍舞的劍術，給大家留下深刻印象。9歲的Kolette Kooc動作規範，姿勢剛強有力，最後發揮超強實力勇奪南棍金牌。11歲的Maximus Croughwell套路演練成熟，功夫扎實，獲得刀術第一名。
美國武術功夫聯合會副主席、國際武術聯合會技術委員呂小林表示，武術體育已進入各大知名院校，如哈佛 、史丹佛、洛杉磯加大、柏克萊加大等多個院校，都先後建立武術隊。
世界武林百傑李明治、美國武術功夫聯合會副主席、國際武術聯合會散打技術委員李憶元等武術名家和多名國際級和國家級的武術裁判員參加大賽。
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