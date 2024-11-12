備戰青少年奧林匹克 武術大賽9歲、11歲選手奪金

現場選手們雖然有很多四歲小孩，但是擺起武術架勢有模有樣。（記者張宏／攝影）

第三屆北美國際武術大賽暨美國武術功夫國家隊選拔賽，日前在聖蓋博市舉行。這場以少年兒童為主的武術大賽匯集4歲到10幾歲不等的200多名選手參加。比賽有現代競技武術、傳統武術功夫、集體演練套路等項目，為青少年奧林匹克運動會等國際賽事預熱。

賽事總召集人王偉表示，大賽以發展、鼓勵、培養更多的武術愛好者為中心，讓少年兒童對武術有更多認識和興趣。今年參賽人數和水平都優於往屆，美國青少年武術運動發展迅速。 在美國，青少年武術運動發展迅速。（記者張宏／攝影） 越華裔父母帶著兩個小女兒參賽。（記者張宏／攝影）

他說，中國武術雖不是奧運 會正式項目，但已成為青少年奧運會（Youth Olympic Games）的體育項目，下屆青少年奧運會將於2026年在塞內加爾首都達卡（Dakar）舉行。

參賽選手來自全美各地的不同族裔。在這次比賽上，14歲武術選手王添雅（Aviendha Wang）以飄逸凌厲、虛實相生、身法矯健如龍舞的劍術，給大家留下深刻印象。9歲的Kolette Kooc動作規範，姿勢剛強有力，最後發揮超強實力勇奪南棍金牌。11歲的Maximus Croughwell套路演練成熟，功夫扎實，獲得刀術第一名。 14歲武術選手王添雅（Aviendha Wang）以一套飄逸凌厲、虛實相生、身法矯健如龍舞的劍術，給大家留下深刻印象。（記者張宏／攝影）

美國武術功夫聯合會副主席、國際武術聯合會技術委員呂小林表示，武術體育已進入各大知名院校，如哈佛 、史丹佛、洛杉磯加大 、柏克萊加大 等多個院校，都先後建立武術隊。