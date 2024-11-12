70歲婦人殺92歲母親 判監禁25年

橙縣爾灣 的70歲婦人Cynthia Roberta Strange（後稱C女）2018年9月4日殺害住在杭廷頓灘的92歲母親Ruth Strange，近日判處25年有期徒刑，而非終身監禁且不得假釋，因為陪審團認定，C女並非出於謀奪財物而殺人。

橙縣高等法院2024年6月底認定C女確有殺人事實，在陪審團商議後，11月7日宣判，三名陪審員認定，檢察官指控的謀財害命並非全貌，因此並未依最重刑度量刑，且懷疑他們的判定是否正確。

其母一直支付C女的生活費，因為她告訴媽媽已經離婚。但當媽媽發現C女根本沒離婚時，還因為出售聖地牙哥 縣洋邊市（Oceanside）住宅而大賺一筆後，決定不再給C女錢。

檢方因此指控，C女是因為錢的原因而開始謀劃弒母，包括上網搜尋「如何導致頸斷？」、「摔倒與毆打的瘀傷差別在哪？」，「窒息的徵兆」、「以針頭灌空氣到人體」與「真正熟睡要多久」。

法庭證狀指出，C女最後在2018年9月4日動手，清晨5時從爾灣到杭廷頓灘，中間還在一家Walgreens買了矽膠手套，目擊者指出她在8時離開媽媽家。

另一個女兒Amy Hamilton在9時40分到母親家，看到家中異狀因此報警。警察到後查看，浴室滿是鮮血，室外的泳池則發現媽媽的屍體。雖然身上有其他傷痕，但致死原因是溺水。

檢方與C女的委任律師之後展開長期對抗，最後律師請求法官判處緩刑，因為她身體不好，必須靠輪椅，還有思覺失調症。但法官最終還是因為C女觸犯的是一級謀殺而未同意緩刑。