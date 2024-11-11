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寄生上流翻版 裸體男躲南加老婦家底層狹窄空間多月

編譯陳盈霖／綜合報導
警方8日在一名93歲婦女家地下狹小的爬行空間逮捕一名男子。（NBC電視台畫面）
警方8日在一名93歲婦女家地下狹小的爬行空間逮捕一名男子。（NBC電視台畫面）

NBC電視台報導，洛杉磯市警方8日上午在艾爾賽雷諾（El Sereno）地區一名93歲婦女家中的底層狹窄的爬行空間中，逮捕一名裸體男子。警方指出，他們花了幾小時，試圖讓這名男子爬出空間但未果，最後不得已才使用催淚瓦斯。此舉在社區內引發不小騷動，屋內居民也不得不另覓臨時住所。

據悉，這名婦女及其家人已連續數周聽見奇怪的聲音。「通常是深夜，我們最初以為是動物在房屋下面活動」這名婦女的女婿習瓦爾（Ricardo Silva）說。然7日（周四）聲音變大了。「這聲音聽起來有點像敲門聲，我太太走路時，底下也傳來敲打聲，太太說這一定有問題」習瓦爾說。

這家人隨即報警，警員到場後，發現一名裸體男子身處於這個狹小的爬行空間。該名男子確認為27歲的貝坦科特（Isac Betancourt）。「他拒絕離開，也不怕狗，警方用催淚瓦斯，一開始也無法將其趕出，」習瓦爾說。

目前警方不清楚貝坦科特在房屋下待了多久，但這家人懷疑他已待了近六個月。該爬行空間高度僅約兩呎，延伸至整棟屋下方，有三個入口，該戶人家人相信他可能利用其中一個出入口進出。「這確實是件古怪的事，但並不稀奇，你知道當今許多人都在尋找棲息地」習瓦爾說。

這家人表示，會加強爬行空間的防護，防止此類事情再發生。洛杉磯市警局表示，貝坦科特因擅闖住宅遭逮捕，目前不清楚是否有代表的辯護律師。

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洛杉磯

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