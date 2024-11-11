飽受爭議下尋求連任 洛杉磯市議員梁家訓宣布敗選

梁家訓宣布敗選。（ABC 7）

巴沙迪那星報報導，在飽受爭議之下尋求連任的洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de Leno），在選後多日計票中，得票落後挑戰者、政治新人胡拉多（Ysabel Jurado）後宣布敗選。

洛市這場選舉全國關注。梁家訓在兩年前的政治醜聞中重挫，面臨多方要求其辭職的壓力，甚至包括拜登 （Joe Biden）總統，然他堅拒辭職反尋求連任，角逐市議員第二任期。選票開出後，他一直落後胡拉多，儘管至今仍有不少待計選票，但最終承認敗選，祝賀對手「進行一場精采的競選。」

梁家訓在洛縣選務局公布最新計票結果後發表聲明，「我想向第14區選民表達感謝，感謝不離不棄的支持者，他們的努力確保社區繁榮發展。儘管結果不如我所願，但我尊重選民決定與民主程序。」

梁家訓曾任加州 參議會臨時議長，被視為拉丁裔政治新星。他的父親是華人，也具有華裔血統。然2022年一段他與其他兩位議員及工會領袖秘密錄音檔披露於眾，政治生涯幾不保。該錄音檔內容涉及種族歧視 和貶低言論，儘僅梁家訓多次道歉，外界仍紛紛要求其辭職。

胡拉多在選前幾周也捲入爭議。當一位學生問她對警察支出的立場時，她被錄到「『咒罵（expletive）』警察」言論。她後來於聲明中稱她是引用歌曲的歌詞，並未發表道歉聲明。