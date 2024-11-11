魔法壞女巫登大銀幕 楊紫瓊親和現身

環球影業打造沉浸式魔法場景，為即將在22日上映的「魔法壞女巫」（Wicked）預熱。（記者張宏╱攝影）

環球影業打造沉浸式魔法場景，為即將在22日上映的「魔法壞女巫」（Wicked）預熱。在環球影城 的片場營造和電影中類似的魔法村，以粉色和綠色為主色調360度展示兩名女巫的周邊產品和食物飲料，同時邀請世界各地的媒體來共襄盛舉，其中來自台灣的Youtube爆米花看電影博主和音樂博主特別盛裝打扮。

（影音來源：記者張宏）

「魔法壞女巫」是美國家喻戶曉的百老匯音樂劇，也是過去20年來舞台上最受歡迎的音樂劇之一。在今年感恩節假日季，電影「魔法壞女巫」第一部即將踏上大銀幕，這部電影耗資1億4500萬元，把環球影城的片場打造成影片裡的魔法村和希茲大學（Shiz University），以粉色綠色相間展示電影中人物的周邊用品和衣服及兩個女主角的等身樂高玩偶。影片中的主要人物飾演綠色皮膚女巫艾法芭（Elphaba）的辛西婭·埃里沃（Cynthia Erivo） ，飾演萬人迷一樣存在的葛琳達（Glinda）的愛莉安娜·格蘭德（Ariana Grande），還有在片中扮演希茲大學（Shiz University）女校長莫里布爾夫人的奧斯卡獎 得主楊紫瓊 都出現在現場，接受媒體的訪問。

楊紫瓊現場表現親民，她這次在影片裡的妝造雍容華貴，扮演的角色也很神秘具有多面性，這是她在獲得奧斯卡之後又一力作。辛西婭·埃里沃則光頭現身，一如影片人物一樣充滿個性，愛莉安娜·格蘭德則和葛琳達一樣甜美開朗。

來賓們為配合電影基調也紛紛穿著粉色綠色相間的服飾，來自台灣的兩名男性網紅博主，一個是音樂博主，身穿一半綠一半粉的女巫的服飾。他說，「魔法壞女巫」非常好看，他這套衣服裝扮是配合這次活動特別請人設計的，另外一個融合芭比和粉女巫的風格。他們和在Youtube有10萬粉絲的「爆米花看電影」博主張允曦受邀來參加該電影活動，在洛杉磯四天每天都很充實，看電影、採訪主創，是很難得的體驗，尤其期待採訪楊紫瓊。他們都很喜歡這部電影，喜歡影片裡展現的女性友誼，他們認為導演不僅展示出華裔導演特有的細膩情感刻畫，同時也有能力掌控大場面，超出預期。