美國社區調查最快2026年改版 更變種族、性別、性向選項

美國社區調查即將改版，圖為人口普查局調查員工作包上的標示。（美聯社）

聯邦人口普查 局（U.S. Census Bureau）近日宣布，最快2026年就會實施新版的「美國社區調查」（American Community Survey），更動種族、性別與性向的選項，希望以27年來的最大改變，獲得350萬家庭的真實面貌。

新版的美國社區調查預計會有問卷與親訪兩種。使用英文與西語的兩種問卷預計2025年8月開始實測，人員親自訪談明年春季就會開始，最快2026年底之前就能使用，並在2027年的報告中呈現新版的結果。

測試的目的在於瞭解用詞對不同民眾的影響，選項應該怎麼設計最好，以及回答者代答家中其他成員狀況時的反應。另外，調查只會瞭解15歲以上民眾的狀況。

NBC指出，美國社區調查是對美國生活最為全面的調查，囊括通勤時間、能否上網、生活條件、家戶收入、教育程度、是否失能、有否服役，與其他許許多多的選項。人口總數則是人口普查局依每年出生率、死亡率與移民數推估，正式普查每十年才進行一次。

新版更動的重要部分之一是種族，過去的多道問題將整合為一，要求民眾在多個選項內勾選，例如「黑人」、「美洲原住民 」、「西語裔」、「中東」與「北非」等等。

另一個則是性別（sexual orientation）與性向（gender identity）。

性別部分，受訪者可以以書面答覆，自認為「男同性戀 」、「女同性戀」、「異性戀」或「雙性戀」。性向則分兩階段，第一部分詢問出生時性別為男性或女性，第二部分則詢問目前的性向，「男」、「女」、「變性」、「非二元」，也可以填寫自認的性向。

上述部分，受測民眾有些會拿到單選題，有些則開放複選。最後，問卷提問在家庭關係中將去性向化，本來是問「生理兒子或女兒」，新版則改為「生理孩子」。