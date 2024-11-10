民國傳奇女畫家愛情故事 「鳳蝶與蜻蜓」10日好萊塢首映

《鳳蝶與蜻蜓》海報。（製片方提供）

取材於民國上海傳奇女畫家周鍊霞的愛情故事，影片《鳳蝶與蜻蜓》（Swallowtail & Dragonfly）將於10日在好萊塢 著名的中國劇院（TCL Chinese Theatre Hollywood）舉辦首映式，主創及演員將出席紅毯並參加映後問答會。

周鍊霞字紫宜，生於1908年，在30年代的上海有著品貌雙全、高雅風致的美名，畫與詩皆出眾，人稱「金閨國士」。本片講述了她歷經戰亂與革命後重返輝煌的人生故事。片名中的「鳳蝶」代表粉身碎骨的愛，因為鳳蝶非常特殊，一生之中只有一個伴侶。

製片人徐汪瑒（Evelyn Xu）是周鍊霞的孫女，曾憑藉製作劇集《謎失港灣》（The Bay）獲艾美獎 提名。編劇兼導演皮埃爾龐特三世（Julia Jay Pierrepont III）表示，周鍊霞以非凡的勇氣與優雅在歷史上最動盪的年代中保持了對美和愛的獨特追求。

影片由姚嬈（Vanessa Yao）與錦榮（Vivian Dawson）擔當主演，並集結了王盛德（Russell Wong）、劉胡玲（Cici Lau）、Daisy Wang、柳青（Jim Lau）等多位華裔 演員。主創團隊中亦有多位華裔藝術家參與，包括作曲家、艾美獎得主王宗賢（Nathan Wang），台灣出生的攝影指導朱志剛（Jeffrey Chu），服裝設計師Selena Xin Jin等人。

此外，徐汪瑒成立的非營利組織「紫宜禮儀」（Ziyi Etiquette）將同步推出以影片布景設計為特色的沉浸式展覽，將上海灘的光華再現於好萊塢高地中心（Ovation Hollywood）。該展覽以周鍊霞及其所處的文化圈為核心，透過照片、影像以及藝術作品回顧這位傑出女性的藝術成就及她身處的多元化環境。觀眾還可以欣賞由周鍊霞創作的典雅畫作，「親身走入」上海老街，周一至周六免費入場。