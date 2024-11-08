川普回鍋 加州將成出氣筒？

川普再度當選總統將，勢必將對加州造成影響。（美聯社）

選舉會產生後果。在川普 重新入主白宮後，加州 應該能更深切體會這一點。

CalMatters報導，自川普近十年前開始涉足政壇以來，加州一直是反川普勢力的堅強堡壘。加州許多政治人物，特別是州長紐森 （Gavin Newsom）、前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及在本次當選聯邦參議員的謝安達（Adam Schiff），都曾因公開譴責川普受過攻擊。

川普本人也做出回應。在擔任總統時，他反對加州多項政策，包括在乾旱期間減少供水給農民。作為本次總統大選候選人，他將對手賀錦麗的家鄉加州描繪成犯罪和腐敗社會的地獄。

CalMatters表示，儘管川普在大選之夜承諾，將消弭國家出現的嚴重衝突，但是，並沒有理由相信，他不會在第二次擔任總統期間繼續把加州當成出氣筒。

CalMatters認為，由於加州仍積極管制農業用水，可能重新點燃與川普之間的衝突。川普承諾掃蕩無證移民，加州可能是受影響最大的州。加州致力減少對碳燃料的依賴，將與川普提高石油和天然氣產量的承諾相衝突。槍枝管制和限制跨性別者參與女子運動也是對立議題。

加州政壇似乎已經準備好迎接未來四年與川普的對抗。在大選之夜，加州眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）對政治新聞媒體Politico說：「加州將竭盡所能保護美國免受川普傷害。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）也承諾，將就槍枝管制和墮胎權問題，對川普提起法律訴訟。邦塔說：「我們已經詳細了解該向哪個法院提出訴訟。」

對紐森而言，川普擊敗賀錦麗意味著什麼？如果川普試圖報復加州，紐森無疑將是反川普勢力的領導人。

紐森在近期接受訪問時說：「對方不會等到就定位才開火，他們會先開火才瞄準。這將產生兩種不同的反應動態，一是從治理角度出發，一是從政治攻擊角度出發。」

至於紐森會不會採取下一步行動，在2028年接受民主黨徵召參選總統？

儘管紐森一再否認有成為民主黨總統候選人的野心，稱對參選總統的興趣「低於零」，但全國媒體從未相信過這句話，仍將他視為未來有機會入主白宮的民主黨潛在候選人。

CalMatters認為，賀錦麗的敗選意味著她已經觸及政治天花板，而紐森的競選大門則已敞開。除非紐森真的打算做完州長第二任期，就回家重操酒商和餐廳老闆的舊業。