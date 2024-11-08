我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

川普回鍋 加州將成出氣筒？

編譯廖宜怡╱綜合報導
川普再度當選總統將，勢必將對加州造成影響。（美聯社）
川普再度當選總統將，勢必將對加州造成影響。（美聯社）

選舉會產生後果。在川普重新入主白宮後，加州應該能更深切體會這一點。

CalMatters報導，自川普近十年前開始涉足政壇以來，加州一直是反川普勢力的堅強堡壘。加州許多政治人物，特別是州長紐森（Gavin Newsom）、前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及在本次當選聯邦參議員的謝安達（Adam Schiff），都曾因公開譴責川普受過攻擊。

川普本人也做出回應。在擔任總統時，他反對加州多項政策，包括在乾旱期間減少供水給農民。作為本次總統大選候選人，他將對手賀錦麗的家鄉加州描繪成犯罪和腐敗社會的地獄。

CalMatters表示，儘管川普在大選之夜承諾，將消弭國家出現的嚴重衝突，但是，並沒有理由相信，他不會在第二次擔任總統期間繼續把加州當成出氣筒。

CalMatters認為，由於加州仍積極管制農業用水，可能重新點燃與川普之間的衝突。川普承諾掃蕩無證移民，加州可能是受影響最大的州。加州致力減少對碳燃料的依賴，將與川普提高石油和天然氣產量的承諾相衝突。槍枝管制和限制跨性別者參與女子運動也是對立議題。

加州政壇似乎已經準備好迎接未來四年與川普的對抗。在大選之夜，加州眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）對政治新聞媒體Politico說：「加州將竭盡所能保護美國免受川普傷害。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）也承諾，將就槍枝管制和墮胎權問題，對川普提起法律訴訟。邦塔說：「我們已經詳細了解該向哪個法院提出訴訟。」

對紐森而言，川普擊敗賀錦麗意味著什麼？如果川普試圖報復加州，紐森無疑將是反川普勢力的領導人。

紐森在近期接受訪問時說：「對方不會等到就定位才開火，他們會先開火才瞄準。這將產生兩種不同的反應動態，一是從治理角度出發，一是從政治攻擊角度出發。」

至於紐森會不會採取下一步行動，在2028年接受民主黨徵召參選總統？

儘管紐森一再否認有成為民主黨總統候選人的野心，稱對參選總統的興趣「低於零」，但全國媒體從未相信過這句話，仍將他視為未來有機會入主白宮的民主黨潛在候選人。

CalMatters認為，賀錦麗的敗選意味著她已經觸及政治天花板，而紐森的競選大門則已敞開。除非紐森真的打算做完州長第二任期，就回家重操酒商和餐廳老闆的舊業。

川普 加州 紐森

上一則

到台灣生活 南加洋人興趣濃

下一則

應對川普 州府做好法律戰準備

延伸閱讀

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光
舊金山哪些社區最支持川普

舊金山哪些社區最支持川普
川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵

川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵
川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國
防長奧斯丁保證冷靜交接 軍方不介入政治

防長奧斯丁保證冷靜交接 軍方不介入政治
川普謀印太 將本求利

川普謀印太 將本求利

熱門新聞

華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
美國醫學會期刊（JAMA）近期發表一篇名為「過度牙科治療」（Too Much Dentistry）論文引發關注。（截自NBC）

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

2024-11-02 02:18

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人