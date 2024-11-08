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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

應對川普 州府做好法律戰準備

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州州長紐森要求議會召開特別會議，為川普第二個總統任期做好應對準備。（美聯社）
加州州長紐森要求議會召開特別會議，為川普第二個總統任期做好應對準備。（美聯社）

面對川普的具體威脅，加州州長紐森（Gavin Newsom）7日要求議會召開特別會議，為川普第二個總統任期做好應對準備。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，州長辦公室表示，紐森和議員將努力維護加州的墮胎權、氣候變遷、保護移民等政策。這次特別會議預定將在新任議員宣誓就職的12月2日召開。

紐森在聲明中說：「我們加州珍視的自由正面臨攻擊，我們不會袖手旁觀。加州過去曾面對過這個挑戰，我們知道如何應對。我們準備在法庭上進行鬥爭，我們會採取一切必要措施，確保加州人獲得所需的支持和資源。」

紐森同時呼籲議會提供額外資金給檢察長邦塔（Rob Bonta），用於提告川普政府，並對抗未來聯邦政府可能對加州政策提起的訴訟。川普在競選期間經常攻擊紐森和加州其他領導人，還以加州的自由政策為名義，威脅要停止提供野火援助給加州。

最近幾周，紐森以嚴厲的措辭談論此次選舉，更特別表明，加州是美國移民最多的州，也是自由主義價值觀的堅強堡壘。他上周對媒體說：「在這次選舉中，美國沒有哪個州會比加州失去更多，或得到更多。」

加州參議會議長麥奎爾（Mike McGuire）和眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）都已表態支持紐森的決定。

麥奎爾說：「我們在前總統川普的第一任期中學到了很多。他心胸狹隘、十分記仇，無論政策有多麼危險，他都會不惜一切代價按自己的意願行事。加州在前進的道路上已經走了很長一段路，取得了太多成就。我們不能這麼簡單就投降，乖乖接受川普對美國的反烏托邦願景。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）7日也站在舊金山金門大橋前，挺直腰桿宣布，加州已做好捍衛自己價值觀的準備，以應付川普第二任期即將帶來的挑戰。

邦塔說：「川普政府會為了達成目的不擇手段，所以，我們必須為任何可能發生的事做好準備。川普在2016年到2020年擔任總統期間曾多次越權，沒有理由認為他不會再這麼做。」

邦塔表示，他已經學會相信川普做出的威脅，包括取消環保措施、打擊移民和多元性別群體（LGBTQ+）、攻擊公民權利、限制墮胎權等。

邦塔誓言：「作為加州檢察長，如果川普侵犯你的權利，我不會袖手旁觀；如果川普威脅你的自由，我不會袖手旁觀；如果川普危害你的自由和福祉，我不會袖手旁觀！」

紐森表示，他和邦塔已經準備了一年多，整理了他們需要的論點和證據，準備在法庭上挑戰違憲和非法的聯邦政策。特別會議的重點之一是向加州司法廳和其他部門提供額外資金，以防隨時有訴訟要打。

加州檢察長邦塔誓言，若川普做出任何危害加州人民福祉的事，他絕不會袖手旁觀。（美聯...
加州檢察長邦塔誓言，若川普做出任何危害加州人民福祉的事，他絕不會袖手旁觀。（美聯社）

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