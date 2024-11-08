僅微幅領先 洛縣政委員會擴增案公投膠著

11月4日霍華特（中）及多位華洋民選官員力挺G提案（記者沈瑋╱攝影）

洛杉磯 縣G提案（Measure G）旨在改革洛縣 政府結構，主要內容包括將縣政委員會席次由五席擴展至九席，設立由民選執行長，同時設立獨立的操守委員會。5日當晚開票顯示，支持票一度落後，但至7日下午3時，逆轉為以50.34%對49.66%的微弱優勢領先。在已計算的231萬張選票中，贊成與反對雙方僅相差約1萬6000票，局勢膠著。

G提案由縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）與韓珍妮（Janice Hahn）聯合發起，並獲得蘇麗絲 （Hilda L. Solis）支持。然而，米切爾（Holly Mitchell）與巴格（Kathryn Barger）則持反對立場。

霍華特發表聲明，「在等待最終結果的同時，我們對G提案迄今獲得的支持深感鼓舞。最新的票數反映了洛杉磯縣民眾對透明度、問責制以及聆聽社區聲音的政府的渴望。雖然我們感到樂觀，但還有更多選票待計，尤其是那些在選舉最後時刻投下的選票。從社區、志工到倡導者展現出的推動力已顯示，洛杉磯縣準備好迎接一個更光明、更具代表性的未來。我們充滿信心，G提案標誌著一個更美好、更光明的洛縣新時代的開端。」

巴格則表示：「還不到塵埃落定的時候，票數如此接近，反映了G提案從來不是一場真正的公投。相反，這是一場缺乏透明度和公眾參與的宣導遊說，無法獲得壓倒性多數支持。在最終結果揭曉前，我仍然希望大多數選民能看清G提案的虛假承諾，明白它的真面目——一場耗資巨大的縣政委員會的擴張，同時創設了一個無任期限制、強大的民選縣執行長，不必要地將縣政府政治化。」