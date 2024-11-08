加州死亡谷國家公園3周震130次 最大4.7級 賭城也有感

加州死亡谷國家公園，三周內發生100多次地震，人們擔心破壞性大地震即將來臨。（取自死亡谷國家公園網頁）

接連發生的「地震 群」正在席捲加州 ，並遠至拉斯維加斯。自10月9日至10月底短短三周，加州死亡谷（Death Valley）國家公園已發生100多次地震，人們擔心破壞性大地震即將來臨。

根據Daily Mail、 SFGATE的綜合報導，美國地質調查局（USGS）地球物理學家Elizabeth Cochran證實，死亡谷最近三周發生130次地震，其中最大的幾次地震發生在10月25日，震級為4.7級和4.5級。一連串的地震並未對公園或附近城鎮造成損害，但150哩之外的拉斯維加斯卻感受到震動。

Cochran解釋，死亡谷公園有多條斷層線，包括Towne Pass斷層和Northern Death Valley斷層，這些斷層跨越加州東部和內華達州 的大片地區，可產生7級或更大地震。專家們擔心，近期地震活躍，可能意味著更大地震即將來臨。

當地時間10月25日中午12時左右，Stovepipe Wells以東發生4.2級地震，隨後淩晨1時左右，又發生當地有史以來最大的4.7級地震。此外，10月25日下午3時，Stovepipe Wells東南6.2哩處發生4.5級地震，深度為2.9哩。死亡谷國家公園發言人Abby Wines在一份聲明中指出，當地許多居民夜間被4.7級地震驚醒，人們描述地震前就已經聽到地震的聲音，內華達州拉斯維加斯的人們也感受到。

內華達大學地震實驗室主任Christie Rowe表示，地震群在內華達州很常見，但最近發生的一系列地震「確實提高了警戒級別，因為有時會發生更大的地震。」她指出，當一個地震群消失時，另一個通常也會緊隨其後，並解釋說，這種活動模式往往會沿著加州和內華達州邊境或內華達州中部持續下去。

據悉，2019年一場7.1級地震發生在距離目前地震群僅30哩的地區，在加州Ridgecrest附近地面上留下一道深裂縫，成為旅遊景點。當時一次6.4級的前震發生在主震前，隨後5天內又發生28次4.5級以上的地震，主震是該地區20年來最大的一次地震。

加州地震群經常引發人們對「大地震」的恐懼。專家指出，高強度的地震隨時可能沿著聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）發生。根據加州地震局數據，大地震將對加州城市造成嚴重破壞，或造成約1800人死亡，五萬人受傷、以及2000億美元的損失。專家再次提醒防震工作非常重要。