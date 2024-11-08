聖地牙哥亞洲電影節 14部台片呈現台灣電影多元創作

第25屆聖地牙哥亞洲電影節將於11月7日至16日舉行，其中「台灣電影櫥窗」將放映14部台片。（臺灣書院提供）

第25屆聖地牙哥亞洲電影節（San Diego Asian Film Festival, SDAFF）將於7日至16日展開，本屆共將放映來自35個國家的170部影片。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處臺灣書院持續與電影節合作，將有5部長片及4部短片於「台灣電影櫥窗（Taiwan Film Showcase）」播映，電影節另選映5部台灣短片作品，14部台片將共同呈現台灣電影的多元創作。

今年「台灣電影櫥窗」將於Edwards Mira Mesa影院及攝影博物館 （The Museum of Photographic Arts）放映，長片包含台灣不同時代經典創作，劇情片有徐漢強執導講述鬼魂在陰間努力發展演藝事業，立志成為靈界巨星的「鬼才之道」，該片重新定義傳統恐怖片，在台上映口碑很好；另有台灣、新加坡 、波蘭三國合製，以擊劍運動描寫選手兄弟間陰暗且錯綜情感的「刺心切骨」；楊德昌導演犀利觀察世代、階級、群體衝突的經典作品「麻將」。

此外，紀錄片有蔡明亮2024最新力作，以玄奘千里跋涉、西行取經為典故的「無所住」、台裔美籍導演Vicky Du探討從中國、台灣到移民美國的家族歷史紀錄片「迴光返照」。徐漢強及Vicky Du獲邀將出席映後座談。

短片則有金馬最佳導演陳潔瑤最新創作「男孩奇幻夜」、朱建安執導2024日舞影展評審獎的「公鹿」，以及「窗殺」、「馬語」4部作品於「台灣電影櫥窗」放映；電影節另選映「現在是不是時候該將你放下了呢？」、「慾仙慾死」、動畫「暗面」、「嗨爸」及「我要去買水彩」5部短片，將以不同敘述及媒材，多元表現台灣影人對各類議題的關注。

更多台灣電影櫥窗影片請見https://sdaff.org/2024/guides/taiwan-showcase/。