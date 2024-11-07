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南加華裔參政成績好 逾30人當選各級公職

記者丁曙／洛杉磯報導
國會眾議員劉雲平連任成功。（本報檔案照）
國會眾議員劉雲平連任成功。（本報檔案照）

11月5日大選落幕，加州州務卿及地方選務局（RR / CC）6日公布半官式計票結果（Semi-Final Results），南加地區有超過30位華人成功連任或當選各級公職，交出一張漂亮成績單。

6日公布的選舉結果，大多數開票率接近或達到100%。在聯邦和加州議員層面，趙美心、劉雲平、方樹強、陳立德皆以六成或以上得票率連任成功。然而，秦振國、黃美蘭、劉龍珠挑戰失利。選舉結果顯示，在深藍的南加聖蓋博谷地區，依然是民主黨獨大。

在無分黨派的城市市長和市議員選舉中，洛杉磯縣有九人當選、六人落選，此前鑽石巴市議員劉珝林、劉敏兒已自動連任。在橙縣地區，有五人當選、十人落選，差強人意。

在洛杉磯縣的學區教委和社區大學理事層面，陳介飛、吳天潔高票連任，此前亦有謝苗家貞、曾煥堅、江茂珍等人自動連任。

在水務局理事選舉方面，東山再起的前西灣水區理事關惠玲，以及上聖谷水區理事挑戰者葉淑美雙雙失利。不過此前，鄺趙百淳、湯繼理、胡漢泓等四人已自動連任，以及伍國慶自動當選。在其他公職選舉中，Kingston Wong連任派洛斯弗德斯圖書館選區理事。

高層立法委員代表選區的民意制定法律，影響重大；基層的民選官員主管一方的預算和人事，制定政策掌握實權。華人參政通常能夠代表華人群體發聲，了解法律和政策的實施，對華人民眾的利害關係，並且有助於提升華人族群的形象。

此次選舉再次突顯華人積極投票的重要性。在一場實力相當的選舉中，幾票之差將可決定勝負。在5日爾灣市（Irvine）第一區市議員選舉中，華裔候選人劉令淳（Melinda Liu）得票第二，僅比得票第一的韓裔John Park少91票，以些微之差落後，目前期待郵寄投票開出後翻盤。

此外，洛杉磯縣有三項公投案，涉及政府改革和課稅建設，華人聚居區的城市和學區也至少有十項涉及徵稅的提案，用於學校建設改造和提升社區治安，幾乎全部獲得通過。顯示洛杉磯選民十分重視教育和社區治安，捨得花錢，不惜代價。

加州眾議員方樹強連任成功。（本報檔案照）
加州眾議員方樹強連任成功。（本報檔案照）
爾灣地區市議員華裔候選人成績單。 (記者丁曙/製表)
爾灣地區市議員華裔候選人成績單。 (記者丁曙/製表)
國會眾議員趙美心連任成功。（本報檔案照）
國會眾議員趙美心連任成功。（本報檔案照）
加州眾議員陳立德連任成功。（本報檔案照）
加州眾議員陳立德連任成功。（本報檔案照）
南加州國會議員加州議員選舉成績單。 (記者丁曙/製表)
南加州國會議員加州議員選舉成績單。 (記者丁曙/製表)
聖蓋博谷城市議員華裔候選人成績單。 (記者丁曙/製表)
聖蓋博谷城市議員華裔候選人成績單。 (記者丁曙/製表)
加州和洛杉磯縣及聖谷學區提案結果。 (記者丁曙/製表)
加州和洛杉磯縣及聖谷學區提案結果。 (記者丁曙/製表)

華人 洛杉磯 加州

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