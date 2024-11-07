蒙市羅霈霆成功連任 楊安立大幅領先

蒙市市議員羅霈霆。（記者朱敏梓/攝影）

在蒙特利公園市 市議員選舉中，現任市議員羅霈霆（Henry Lo）因無競爭對手，已宣布順利連任。同時，第二區市議員候選人楊安立（Elizabeth Yang）目前票數大幅領先對手，以57.25%的得票率穩居優勢，若此趨勢持續，有望順利當選。

羅霈霆表示，能夠再度為蒙市服務四年，他感到非常興奮，並承諾將繼續專注對居民至關重要的議題。他指出，蒙市需要建設更多住房並振興商業，同時也會重視公共安全。此外，他強調會在應對氣候變遷 方面持續努力，打造一個更具可持續性的社區。羅霈霆補充，蒙市擁有眾多只會說中文或西語的居民，他希望能為這些人群提供更便捷的服務與資源，確保市政服務更加包容和易於接觸。

截至11月6日中午，第二區市議員候選人楊安立以57.25%的得票率大幅領先。楊安立表示，如果順利當選，首要解決的問題便是治安，特別是針對日益猖獗的入室盜竊。她透露，近期遭遇入室盜竊，有財物損失，這讓她更加意識到提升治安的重要性。楊安立希望提高居民的自我保護意識，並採取措施加強社區安全。